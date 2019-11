Declarații Teodorovici:

Sunt Al Capone cum este domnul Cîțu șeful FBI.

Vreau să-mi exprim profunda dezamăgire și mâhnire pentru faptul că domnul Vasile Cîțu nu știe să citească un buget.

Este un semn de întrebare vizavi de situația corectă a finanțelor României.

Dl. Cîțu prezintă o execuție, când la 9 luni, când la 10.

Dacă luăm pe 2019 avem 21,7 miliarde venituri și 21 de miliarde cheltuieli, deci nu avem nicio gaură.

Au fost colectate la ANAF mai multe venituri decât în 2018.

De asemenea, 1,8 miliarde de lei de la bugetul de asigurări sunt bani care nu au fost virați.

Îl somez public pe dl. Vasile Cîțu să ne spună de cine a fost compătimit de la instituțiile internaționale. Mă întreb ce le-a promis acestor parteneri.

Volumul total al veniturilor colectate din TVA până pe 4 noiembrie este cu 10,2% mai mare decât anul trecut. TVA rambursat a fost de 16 miliarde, față de 14,3 în 2018. La 4 noiembrie suma de rambursat era de doar 1 miliard de lei.

Ieșirea domnului Cîțu de azi a reușit să ducă leul la unminim istoric.

Îl aștept pe domnul Cîțu mâine, la ASE, pentru o dezbatere despre finanțele țării.

Dacă noi am fi închis fiscal-bugetar această perioadă când am ieșit de la guvernare eram pe plus.

