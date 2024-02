Teo Trandafir a vorbit despre traumele din viaţa sa: A fost cumplit, trebuie să recunosc

Teo Trandafir a vorbit despre cele mai grele momente din viaţa sa şi, de asemenea, cum a reuşit să treacă peste cele două divorţuri. Despre viaţa sa personală nu se cunosc foarte multe deoarece a avut grijă să fie discretă. Recent, însă, fosta vedetă de la Kanal D a vorbit despre cele două divorţuri cumplite prin care a trecut

Teo Trandafir a vorbit despre traumele lăsate de divorţuri

Teo Trandafir a recunoscut, în sfârşit, cât de mult au afectat-o cele două divorțuri. A fost cumplit, a suferit mult şi a fost nevoită să ceară ajutor. Cu privire la viața amoroasă, a învățat că „nu poți fi niciodată sigur de nimic”, astfel că ia fiecare zi așa cum este. Întrebată dacă mai crede în căsătorie, Teo Trandafir a spus că e prea târziu pentru ea. După o vârstă totul se schimbă.

„Mi se pare că este târziu. După o vârstă, îți păstrezi obiceiurile, micile tale plăceri; singurătățile tale, dar și ale partenerului trebuie respectate. Acum mai putem să ne plimbăm de mână pe sub salcâmi. Divorțul nu e o etapă ușoară din viața unui om și mulți nu știu cum să gestioneze suferința de după… Pe tine cât de tare te-a afectat și cum ai trecut peste? Știu că este un subiect sensibil, dar poate exemplul tău îi va ajuta și pe alții să se vindece mai ușor…

Teo Trandafir. Sursa foto: Facebook

A fost cumplit, trebuie să recunosc. Am înțeles atunci că trebuie să cer ajutor. Toți prietenii mei au venit, au făcut cerc în jurul meu și m-au scos din casă, m-au făcut să râd, ne-am uitat la un film. Încet, încet, deși probabil suferința a durat, acum nu îmi mai aduc aminte, dar ușor nu a fost, m-am agățat de tot ce am putut. Și am avut, slavă Domnului!, de ce și de cine să mă agăț”, a mărturisit Teo Trandafir, pentru viva.ro.

Vedeta TV a explicat de ce merge la psiholog

Teo Trandafir merge în prezent la psiholog și a făcut-o și în trecut, considerând că ședințele de terapie sunt un fel de „igienă psihică”.

„Chiar și acum fac asta, pentru că mi se pare că să mergi la psiholog este un fel de igienă psihică pe care trebuie să ți-o acorzi. Sunt lucruri pe care, împreună cu psihologul meu, le-am redescoperit, pentru că le uitasem, le băgasem sub preș.

Acum înțeleg să mă iert uneori, înțeleg să accept realitatea așa cum este și înțeleg și de ce este ea așa. Trebuie făcut, pentru că altfel bâjbâi, crezi că doar tu ai dreptate și devii neplăcut și pentru cei din jur. Îți lipsește permeabilitatea”, a explicat Teo.

Teo Trandafir. Sursa foto: Facebook

Teo Trandafir, despre TikTok

Vedeta şi-a făcut cont pe TikTok, dar spune că această platformă este relativ superficială. Cei care stau aici pierd contactul cu lumea reală.

„Este important, dar nu mi se pare esențial. Esențial este fii un om bun, cinstit și să îi ajuți pe cei din jur. Nu este esențial să fii vedetă pe TikTok. Mi se pare o chestie relativ superficială. Este importantă, dar nu esențială. Cei care trăiesc prin TikTok pierd contactul cu prietenii lor, cu viața lor, părinții lor, pentru că trăiesc realitatea celorlalți.

Intră în depresie pentru că nu sunt la înălțimea celorlalț.Eu mă uit, văd ce mai face unul, altul, dar nu pierd timpul, pentru că nu ți-l dă nimeni înapoi. Timpul este cea mai mare avuție și, dacă ți-l vinzi pe TikTok, degeaba, înseamnă că nu ai înțeles nimic din viață”, a concluzionat Teo Trandafir.