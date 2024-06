Monden Teo Trandafir, suspectă de o boală gravă: „Știu doar apropiații”







Telespectatorii o cunosc de zeci de ani, însă întotdeauna și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Teo Trandafir a ajuns să-și expună în lumina reflectoarelor viața privată doar în situații excepționale, însă de această dată a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. În cel mai recent podcast al său, vedeta de la Kanal D a dezvăluit că a fost suspectă de o boală gravă.

Teo Trandafir, suspectă de o boală gravă

În cadrul podcastului pe care îl prezintă, prezentatoarea TV a dezvăluit o experiență personală pe care apropiații ei o cunosc. A fost suspicioasă de cancer după ce a observat o pată pe corpul ei. După ce a efectuat un set de analize trimise în Germania, a primit vești nefavorabile. A urmat o intervenție chirurgicală, iar apoi a avut nevoie de o perioadă de recuperare. Iată mai jos relatarea vedetei.

În timp ce discuta cu invitatul său, Cristi Brancu, Teo Trandafir a dezvăluit o experiență cutremurătoare cu care s-a confruntat în urmă cu câțiva ani. În urma unui control dermatologic obișnuit, a fost tulburată de descoperirea unei pete pe corp. Medicul care a efectuat examinarea i-a recomandat să trimită analize în Germania. Când au sosit rezultatele, vedeta a primit știrea cum că ar putea fi suspectă de o afecțiune gravă, mai precis de cancer.

Vedeta a relatat întreaga poveste după ce Cristi Brancu, prezentatorul Exclusiv VIP, a adus în discuție o situație trăită de Monica Tatoiu. Cu mulți ani în urmă, femeia de afaceri a primit un diagnostic nefericit din partea medicilor. Cu toate acestea, ulterior s-a descoperit că diagnosticul era incorect, cel puțin în cazul ei, deoarece analizele fuseseră inversate.

„Admir oamenii care au puterea să meargă mai departe. Știi când doamna Tatoiu a primit diagnosticul de cancer? S-a dus la o mare clinică din România să facă analizele și scrie acolo: tumoare. Ce face doamna Tatoiu? Pleacă din țară, iar când s-a întors a aflat de la respectiva clinică că a fost vorba e o inversare de analize și ea nu avea nimic. E mare lucru să ai nervii ăștia, să mergi mai departe”, a spus Cristi Brancu.

„Chestia asta, nu am mai povestit-o nimănui”

Teo Trandafir a trecut printr-o intervenție chirurgicală în zona spatelui și a fost obligată să poarte un leucoplast mare. În podcastul său, a dezvăluit că a traversat o perioadă care a fost „un coșmar”, iar timp de două săptămâni s-a preocupat de familia sa și de cum va fi procesul de recuperare.

„Am pățit chestia asta, nu am mai povestit-o nimănui, o știu doar apropiații mei. M-am dus la un control dermatologic normal și aveam o pată. Mie vienezii, acum mulți ani, mi-au zis să o scot. Era pe spate. Am zis că o las acolo. Am semnat că nu se scoate. Când o vede dermatologul meu, m-a pus să trimit analize în Germania și mi-a zis că nu e bine.

Prima întrebare pe care i-am pus-o medicului a fost «O să pot munci?». Îmi aduc aminte perfect. M-a operat doctorul, a mai trimis o dată analizele în Germania. Alea două săptămâni de așteptare… Cine îmi crește mie copilul? Ce mă fac eu, acum? Intram în emisiune, în spatele meu, leucoplastul care era mare. Fă duș cu el… aveam o viață de coșmar. La serviciu eram pe relax”, a povestit Teo Trandafir, în podcast.