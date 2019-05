Teo Trandafir se întoarce la prima ei iubire? Turcilor de la Kanal D nu le-a venit să creadă. Au luat măsuri de urgență

Teo Trandafir, celebra prezentatoare TV, a anunțat că pleacă de la Kanal D! Teo Trandafir a negociat în termeni duri o colaborare cu prima sa „iubire”…Pro TV, motiv pentru care, spre surprinderea tuturor, a lăsat să se înțeleagă că va părăsi postul Kanal D.





Cu toate acestea, exact atunci când se părea că părțile au bătut palma, Teo Trandafir a început să se gândească de două ori înainte de a părăsi Kanal D.

„Teo s-a răzgândit și nu mai pleacă. A pus în balanță avantajele pe care le are aici. Drept dovadă, a semnat din nou cu Kanal D și bine a făcut. Are audiențe bune”, a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană din postul de televiziune deținut de turci, conform libertatea.ro. Avantajele despre care vorbea sursa sunt, firește, de natură financiară.

Când au început să circule zvonuri conform cărora Teo urmează să părăsească Kanal D, Conducerea postului TV i-a făcut o contra ofertă din dorința ca vedeta să rămână alături de ei. Și astfel s-a ajuns în faza în care Teo va primi mult mai mulți bani decât înainte, iar o eventuală colaborare cu Pro TV iese din discuție.

