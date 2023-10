Teo Trandafir, dată afară! A trecut prin momente de panică

Teo Trandafir a oferit primele declarații după ce s-a reprofilat. Vedeta TV, care lucrează în prezent la un post de radio, spune că trăiește o experiență fabuloasă.

Ea spune că nu a ascuns faptul că a avut și momente de panică, la primele emisiuni. Teo Trandafir a dezvăluit pentru cancan.ro cauza pentru care a părăsit platoul.

Teo Trandafir, despre plecarea din televiziune

Teo Trandafir a vorbit despre cum se derulează viața sa, după ce emisiunea ei de la Kanal D a fost scoasă din grilă. Iar toți angajații ei dați afară de trustul menționat.

Vedeta TV a spus, printre altele, că în momentul în care patronii turci au renunțat la show-ul pe care-l prezenta, s-a gândit la o carieră de traducător. A vrut să profite că a terminat o facultate de limbi străine. Secția engleză-arabă.

„Nu e o tragedie. E o perioadă, ca-n viața fiecăruia. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Cred că lucrurile se așază în felul lor natural. Aşa cum am sperat întoteauna. E foarte posibil să fie vorba doar de o pauză. La acest capitol, trebuie întrebați cei de la Kanal D”, a spus Teo.

Cum se simte vedeta în noul job

Vedeta s-a arătat mulţumită de noul loc de muncă. „E fabulos. Suntem de la 16 la 19. Eu și cu Mihai ne înțelegem absolut fantastic. Pentru noi e esențial. Că ne simțim din priviri, că știm exact cum să facem ca să nu vorbim unul peste celălalt. Ne place amândurora foarte mult ceea e facem. Eu fac parte dintre pionierii radioului independent.

Am avut așa un moment de panică. Mihai e atât de bun, deși are doar 24 de ani. Mi-a fost teamă că nu o să mă ridic la nivelul lui. Dar cu delicatețea lui, cu un pic de străduință, reușim. Și chiar ne gândeam aseară, după ce am ieșit, că devenim din ce în ce mai armonioși”, a spus prezentatoarea.

Totuşi, vedeta susţine că nu este chiar atât de uşor la radio. „E foarte complicat. Să faci trei ore la radio, nu e așa ușor. Avantajul radioului acesta e. Faptul că informația ajunge imediat. Nu e ca la TV, când mai trece o zi și apare și online, și peste tot”, a spus Teo Trandafir.

De-a lungul vieții mele în cei 32 de ani, da, am avut. În TV am intrat cu experiența radioului. Un om de televiziune care nu a făcut radio a pierdut foarte mult, după părerea mea. Ca fluență. Pe mine m-a ajutat enorm. Și toți oamenii de TV, pe care-i știu eu, care au avut lucruri de spus de-a lungul timpului, au început la radio.