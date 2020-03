Se pare că unul dintre factorii care au contribuit la divorţul celor doi a fost şi starea psihică deloc echilibrată a Biancăi. Coform wowbiz.ro, Bodi a oferit cu lux de amănunte un exemplu solid în acest sens.

Amintim că declaraţiile de mai jos apar în contextul în care recent cei doi s-au separat, iar după divorţ ambii au început să lanseze acuzaţii grele din interiorul scurtului mariaj pe care l-au avut.

„Ea în noaptea aceea țipa și urla că are un cuțit și vrea să se omoare, am patru persoane care erau la ea acasă și pot să declare. A luat pastile, ea în nebunia ei mi-a spus că a luat patru. Am luat-o de pe jos, am chemat pe cineva să mă ajute. Nu am filmat-o să o am la mână, eu dacă nu aveam dovezile eram omul negru.

Eu la cinci dimineața am chemat un prieten care avea cheia ei de rezervă, pentru că am simțit că ceva nu e ok. Tu nu eștii o femeie cu psihic puternic și ai recurs la gesturi nedemne de o mamă. L-am pus să filmeze ca să nu creadă lumea că aș fi bătut-o și de aia i s-a făcut rău

Partenerul meu are video-uri și conversații. Îi spun (n.r. – Biancăi Drăgușanu) să se gândească la ce a făcut în Singapore la etajul 40. Să-și aducă aminte, să știe că nu e o femeie sigură, independentă”, a declarat Bodi.

Având în vedere aceste dezvăluiri foarte dure, este de văzut ce replică va avea Bianca Drăguşanu şi, mai ales, dacă va infirma sau va confirma că într-adevăr a vrut să-şi ia viaţa pe fondul unei căderi nervoase, aşa cum lasă Bodi să se înţeleagă.

Te-ar putea interesa și: