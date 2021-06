Potrivit surselor noastre, timp de 40 de minute, conducerea Romprest a așteptat ca primarul Clotilde Armand să vină la mediere. Primarul Sectorului 1 a ajuns, totuși, la ministerul Mediului, dar a refuzat să se întâlnească și să discute pentru găsirea unei soluții pentru Sectorul 1. Aceleași surse au povestit că Armand ”i-a forțat mâna” ministrului, cerându-i să o asculte numai pe ea, apoi a plecat, oferind presei aceleași declarații belicoase.

Situația este cu atât mai gravă, dar fiind faptul că astăzi, luni 7 iunie, a expirat și termenul de grație oferit de stația de sortare RomWaste, iar riscul ca mașinile Romprest să fie din nou blocate este de-acum iminent.

Armand continua războiul personal pe spinarea locuitorilor din sector

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, declarase încă de săptămâna trecută că dincolo de disputele juridice, primarul Sectorul 1, Clotilde Armand are obligația de a se asigura că serviciul de salubritate funcționează, că toate gunaoiele menajere sunt ridicate la timp. Tánczos Barna i-a atras atenția primarului Clotilde Armand că nu trebuie să se mai întâmple ca deșeurile să fie lăsate în stradă și că până la soluționarea conflictului cu Romprest pe cale juridică, compania trebuie să-și facă treaba.

Armand nu numai că a ignorat avertismentul, dar, in continuare, nu face nici cel mai mic demers pentru a încerca să găsească o soluție pentru locuitorii sectorului pe care îl păstorește și pe care i-a lăsat mai multe zile invadati de gunoaie și de șobolani.

Clotilde Armand nu a acceptat și nu a participat vreodată la o întâlnire sau o discuție oficială cu societatea de salubritate cu care are contract, iar astăzi, desi se creaseră premisele unei medieri, primarul a ales să arunce din nou lucrurile în haos.

Un haos care pare insa controlat, avand in vedere ca Starea de alertă, în interpretarea corecta a legii, se instituie în condții obiective provocate de evenimente exceptionale, nicidecum nu poate fi invocata in urma unor actiuni conștiente, cu urmări predictibile, declarate de altfel public, menite să creeze însăși premisele, false, ale invocarii acestei stări.

Inactivitatea autoritătii contractante nu poate duce la crearea unei stări de alertă în mod voit, forțat, pentru a încheia contracte arbitare, preferențiale. Atenție, salubritatea este doar prima pe listă.