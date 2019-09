„Nu mai sunt lider în grupul ALDE pentru că nu doresc să-mi asum nici măcar o alianță politică cu partidul lui Ponta. Acesta este motivul pentru care nu mai vreau să fiu lider al grupului ALDE, dar în ALDE, da”, a spus Daniel Zamfir, la emisiunea lui Radu Tudor.

„Ați renunțat deja la această funcție”, l-a întrebat Radu Tudor. „Da, am renunțat la funcția de lider al grupului ALDE. Am stabilit în grup, s-a anunțat în plenul Senatului. Nu mai sunt lider ALDE pentru că poziția mea privind alianța cu partidul lui Ponta a fost cunoscută, mi-o asum. Eu sunt consecvent, așa cum am fost întotdeauna”, a spus Daniel Zamfir.

