International Tensiunea politică generată de migrație este în creștere în Europa







Tensiunea politică generată de migrație este în creștere în Europa, spune György Bakondi, consilier al lui Viktor Orban.

Problemele cauzate de migrație

Tensiunea politică din Europa este în creștere ca urmare a escaladării violențelor - a declarat consilierul principal pe probleme de securitate internă al prim-ministrului ungar, în cadrul unei emisiuni difuzate miercuri de televiziunea publică ungară M1, adăugând că, de la începutul valului de migrație în 2015, securitatea publică s-a deteriorat semnificativ în toate țările gazdă, însă mass-media liberală încearcă să ascundă acest lucru.

György Bakondi a mai precizat că, deși presiunea migrației pe ruta balcanică a crescut, numărul persoanelor care trec ilegal frontiera a scăzut în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, datorită activităților eficiente ale poliției ungare și sârbe la frontiera ungaro-sârbă și expulzării bandelor de traficanți de persoane. Bandele de traficanți de persoane s-au stabilit la granița dintre Bosnia și Croația și îi ajută pe migranți în drum spre Slovenia.

Creștere a numărului de migranți ilegali

Cu toate acestea, a existat o creștere în ultimele două luni, cu peste 3.600 de migranți ilegali și 54 de traficanți de persoane reținuți până acum în acest an, a adăugat consilierul principal.

György Bakondi a amintit că siguranța publică în Regatul Unit a fost, de asemenea, fundamental perturbată după ce un tânăr provenit din familii de migranți a ucis trei fete la un curs de dans. În opinia sa, respingerea de către noul guvern de stânga a așa-numitului „plan Ruanda”, prin care imigranții ilegali ar fi fost transferați în Ruanda în timp ce cererile lor de azil erau prelucrate, a contribuit la deteriorarea situației din Regatul Unit.

Acest lucru a încurajat migranții și numai marți, 700 de migranți au ajuns din Franța în Anglia prin Canalul Mânecii, a subliniat consilierul principal.

György Bakondi a amintit în emisiunea de miercuri dimineață difuzată de Radio Kossuth din Budapesta că Parlamentul European a adoptat pactul privind migrația. Unul dintre obiectivele acestuia este includerea acelor țări UE în „planul mare”, adică extinderea cadrelor naționale, unde nu au existat migranți până acum.

Ungaria, probleme cu UE din cauza poziției față de migrație

Ungaria este o astfel de țară, așa că nu suntem doar sub atac politic, ci și Curtea de Justiție a Uniunii Europene a impus o amendă de 80 de miliarde de forinți, plus 400 de milioane de forinţi pe zi Ungariei.

În plus, conform pactului, Ungaria ar trebui să primească peste 7.700 de migranți pe an, respectiv ar trebui să înfiinţeze tabere în zona de frontieră capabile să găzduiască 30.000 de persoane, a precizat consilierul principal, adăugând că doar Italia are o cotă de admisie mai mare în cadrul pactului.

Această soluție este în mod clar contrară intereselor europene de securitate, în special intereselor poporului ungar, și, prin urmare, Guvernul trebuie să ia din nou măsuri pentru a proteja securitatea Ungariei, a conchis György Bakondi.

(MTI – Tracucere Rador Radio România)