Cântărețul orb s-a dus, marți dimineață, să doneze plasmă la centrul de colectare a sângelui din cadrul Spitalului Cisanello din Pisa. Muzicianul a fost însoțit de soția sa, Veronica, și de doi dintre copiii lor, care au donat la rândul lor plasmă.

Experiența mea cu coronavirus? „O „tragedie”, a spus el. În familie, am fost cu toții infectați. Am avut febră, deși mică, am strănutat și am tușit”, a declarat Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli în concert, de unul singur, în fața Domului din Milano

Pe 12 aprilie, Andrea Bocelli a susținut un concert uluitor, fără niciun spectator, în fața Domului din Milano. În timpul concertul său intitulat „Muzică pentru Speranță”, susținut în fața faimoasei Catedrale din Milano – Duomo, cântărețul a avut un mesaj de Paștele catolic pentru milioane de oameni din toată lumea.