Temperarea pachetului de măsuri fiscale, testul pe care liberalii l-au trecut la mustață

Temperarea pachetului de măsuri fiscale, un succes greu al PNL. Zgomotul politic declanșat de asumarea răspunderii guvernamentale pe pachetul fiscal-bugetar a ascuns ceea ce, probabil, rămâne cea mai importantă concluzie a întregului demers: liberalii au negociat cu securea deasupra capului pentru mediul de afaceri, parte din electoratul tradițional al PNL.

PSD, factorul declanșator, PNL, factorul moderator la pachetul de măsuri fiscale

Negocierile la sânge până în ultimul moment i-au plasat în final câștigători pe liberali, forma finală a măsurilor fiscale fiind mult mai blândă cu mediul de afaceri comparativ cu ideile vehiculate și rostogolite în ultimele luni.

Orice analiză la rece arată că PSD a fost factorul declanșator în operațiunea fiscal-bugetară, în timp ce PNL a fost factorul moderator.

Cine ascultă doar criticile formulate de opoziție și de unii reprezentanți ai mediului de afaceri cu privire la măsurile fiscal-bugetare poate rata cel mai important și evident lucru: România avea nevoie de acest pachet legislativ. Punct.

Fără aceste măsuri, așa imperfecte cum sunt ele, bugetul era în aer, iar fondurile europene în pericol. Ne-ar fi așteptat în scurt timp o aterizare economică dură, dureroasă, cu măsuri mult mai impopulare decât cele propuse acum. În anul 2023 am fi avut un 2010 cu repetiție, cu austeritate.

Pachetul de măsuri fiscale și temperarea exceselor

Necesitatea pachetului fiscal-bugetar în acest moment era de domeniul evidenței, dar existența unei mari coaliții a fost cea care a netezit asperitățile și a dat acestui pachet echilibrul necesar pentru a fi acceptat de societate. Liberalii și-au asumat aici, în mod evident, rolul de a tempera excesele PSD împotriva mediului de afaceri și simplilor contribuabili.

Merită să trecem în revistă câteva dintre reușitele PNL. Lucrurile mari sunt trei: menținerea cotei unice de 16%, blocarea creșterii TVA de la 19% la 21% și blocarea naționalizării mascate a Pilonului 2.

Practic, PNL a blocat creșterea fiscalității pe cele două componente majore, resimțite de toți românii (impozitul pe salariu / profit și impozitul pe consum) și a oprit naționalizarea banilor de pensie ai salariaților.

În plus – special pentru mediul de afaceri – PNL poate contabiliza alte trei reușite: menținerea cotei de 8% pentru impozitul pe dividende, menținerea scutirii de impozit în IT, construcții, agricultură și industria alimentară pentru venituri sub 10.000 lei și păstrarea pragului de 500.000 euro pentru microîntreprinderi.

Respingerea plafonului de profitabilitate, un alt succes al PNL

De asemenea, tot prin intervenția PNL a fost respinsă introducerea unui plafon de profitabilitate de 30% pentru microîntreprinderi, în vederea aplicării unui impozit mai mare.

E de adăugat aici și victoria liberală în numele societății civile, respectiv menținerea neschimbată a regulilor de sponsorizare, astfel încât firmele și persoane fizice pot susține în continuare organizațiile neguvernamentale în ale căror cauze cred.

Concluzia e clară: departe de a funcționa drept o anexă a PSD la guvernare (teza favorită a USR și a comentatorilor aliați USR), Partidul Național Liberal a fost factorul esențial, determinant, care a creat un pachet-fiscal bugetar nu perfect, dar cu suficientă acceptabilitate publică. O bătălie câștigată (bătălie, nu război) de liberali în lungul parcurs al coaliției de guvernare.