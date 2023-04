Temerile lui Vladimir Putin. Un fost ofițer de securitate dă detalii despre obiceiurile șefului de la Kremlin. Video

Pe seama lui Vladimir Putin se fac o mulțime de speculații, care mai de care mai năstrușnice și mai greu de crezut. Periodic, diferiți specialiști și experți medicali anunță că șeful de la Kremlin suferă de boli incurabile, dintre cele mai ucigătoare.

Sunt și dintre cei care susțin că Putin ar fi deja mort și îngropat și că în locul său este ocupat de dubluri care îl imită întocmai. Acest tip de scenarii, bazate pe analiza gesturilor ori a imaginilor video apărute în spațiul public, au luat amploare mai ales după declanșararea războiuliui din Ucraina.

Un ofițer din serbiciul de securitate al Kremlinului care a lucrat direct cu Vladimir Putin a oferit o serie de detalii despre viața acestuia, clarificând multe dintre speculațiile apărute în spațiul public. Gleb Karakulov, în vârstă de 35 de ani, a lucrat în Serviciul Gărzii Federale, FGS sau FSO, deținând gradul de căpitan. El a reușit să fugă din Rusia și să se refugieze la Istanbul unde a acordat un interviu pentru site-ul de investigații Dossier Center, finanțat de fostul magnat rus Mihail Hodorkovski.

Fostul ofițer de securitate l-a descris pe Vladimir Putin drept un personaj paranoic, care stă ascuns într-un buncăr ca să evite tentativele de asasinat. De teama unor atacuri, nu folosește telefonul mobil și nici nu comunică pe internet.

Gleb Karakulov a lucrat ca inginer în unitatea de comunicații prezidențială a Serviciului de Gardă Federală (FSO) și l-a însoțit pe Vladimir Putin în peste 180 de călătorii, în ultimii 13 ani. El s-a aflat printre cei care au asigurat comunicațiile criptate ale Kremlinului. A reușit să fugă cu familia în Turcia în timp ce îl însoțea pe Putin într-o vizită în Kazahstan la un summit programat în luna octombrie 2022.

„Consider că acest om [Putin] este un criminal de război”, a declarat Karakulov pentru Dossier Center.

Gleb Karakulov is the highest-ranking member of Russia’s special services known to have defected in the country’s modern history. https://t.co/rv4837o04z

— The Moscow Times (@MoscowTimes) April 4, 2023