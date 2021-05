Cosmin Olăroiu (51 de ani) s-a ales cu gloria și cu un car de nervi, după ce a devenit campion al Chinei cu formația Jiangsu Suning. La scurt timp, clubul a rămas fără finanțare, a dispărut, iar patronul nu a plătit obligațiile financiare pe care le avea. Este vorba despre un miliardar chinez, Zhang Jindong, omul care patronează și gruparea Inter Milano.

Banii pe care ar fi trebuit să-i încaseze Cosmin Olăroiu și colaboratorii săi s-au dus pe apa sâmbetei

Cosmin Olăroiu și colaboratorii săi s-au adresat la FIFA pentru a recupera banii. Dar forul mondial nu poate să se implice în acest caz. Românul avea un salariu anual de 7 milioane de euro și ar fi trebuit să încaseze și alte bonusuri pentru performanță.

„După un an în care împreună cu jucătorii am făcut eforturi foarte mari, am stat foarte mult închişi, pentru că se juca într-un sistem bubble şi stăteam cantonaţi cu lunile pentru meciuri şi antrenamente. La sfârșit, nici măcar nu ne-a mulţumit nimeni pentru că am câştigat titlul. Pe teren a fost singura sărbătoare.

„N-au venit nici măcar să discute, nu mai vorbim de restul de plăţi”

Cred că toată lumea era supărată. Sunt enorm de multe de spus, dar asta a fost decizia lor. Deranjant e faptul că nu au avut curaj. Dacă eu sunt preşedintele unui club vin şi spun: Asta e situaţia, să vedem ce putem să facem». Nici măcar nu au vrut să apară. O laşitate rar întâlnită. N-au venit nici măcar să discute, nu mai vorbim de restul de plăţi. Nu există aşa ceva pentru ei”, a spus Olăroiu pentru Digi Sport.

„Am trăit o mare minicună, aşa se numeşte. Ai câştigat, după care totul s-a năruit. Preşedintele a declarat imediat după câştigarea trofeului că e abia începutul pentru ce va face cu Jiangsu Suning”, a mai afirmat tehnicianul român.

Nu le-au plătit nici banii pentru mâncare

„Măcar puteau să ne dea banii pe mâncarea pe care am plătit-o noi. Vă daţi seama dacă la echipa campioană a Chinei noi ne-am plătit mâncarea?! Noi şi jucătorii străini, stând închişi acolo, am angajat un bucătar şi ne-am plătit mâncarea. Nici măcar nu i-a interesat lucrul ăsta. Am mers la FIFA, pe ei nu îi interesează foarte mult, au zis că nu au jurisdicţie pentru că nu mai e echipă afiliată la FIFA. Dar când noi aveam drepturile de luat de la ei, erau echipă afiliată FIFA”, a mai precizat Cosmin Olăroiu.