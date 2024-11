Social Țeapa momentului pe internet. Poți rămâne și fără bani, și dezbrăcat și desculț







Țeapa momentului pe internet. În ultima perioadă s-a dezvoltat o adevărată afacere cu vânzări de haine, încălțări sau accesorii, pe diferite grupuri. Dacă unele dintre acestea sunt supravegheate de administrator, în altele multe dintre femei ies în pagubă.

Multe dintre grupurile unde se vând diferite obiecte vestimentare nu au administrator responsabili. Drept urmare se întâmplă din ce în ce mai des ca anumite produse să fie scoase la vânzare, fără ca ele să existe de fapt.

Sau să fie vândute de mai multe ori, fără să existe certitudinea că există. Multe dintre doamnele care au comandat anumite obiecte s-au ales cu buza umflată.

Totuși au decis să avertizeze suratele legat de acest aspect. ”Vreau sa vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o zilele acestea cu respectiva persoană.

Mai pe scurt a postat o pereche de adidași, iar eu am contactat-o în legătură cu ei. Mi-a zis că nu-mi poate trimite adidasi, până nu îi trimit banii, eu i-am trimis o parte din ei, spunându-mi că o să scrie la postare că sunt vânduți.

Țeapa momentului: „Nu mi-a mai răspuns la mesaje”

Azi urma să îi trimit și restul banilor, iar ea să-mi trimită coletul, dar nu mi-a mai răspuns la mesaje și am procedat astfel, am pus o prietenă să întrebe dacă mai sunt disponibili și ei i-a răspuns, spunându-i că sunt disponibili în condițile în care mie nu mi-a mai răspuns la mesaje”, a scris o internaută.

Pe de altă parte, o altă persoană a achitat tot un avans, iar rezultatul a fost că nu a mai aprimit nimic.

Ce spun cei pățiți

„Am și eu o problemă! Am comandat de la o fată pe grup niște ugg tazz și mi-a spus că azi ajung și am plătit un avans de 150 de lei. Iar acum când m-am uitat să o întreb de ele nu mai are contul. Știe cineva de ea? Și știți dacă mai pot face ceva? Am și dovada de plată și conversația și tot”. Cert este că multe dintre doamnele de pe grup au sugerat să meargă la poliție, semn că trecuseră prin astfel de situații și a fost unica modalitate de rezolvare a problemei.