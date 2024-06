International Taylor Swift și David Kelce vânează case. Cei doi vor să cumpere un conac lângă lacul Como







Taylor Swift și iubitul ei caută să cumăpere un conac lângă lacul Como. Cuplul a fost văzut uitându-se la case din Lacul Como. Deși nu este clar dacă achiția va fi comună sau doar unul dintre ei va cumpăra casa.

”Travis s-a îndrăgostit de frumusețea și atmosfera lacului Como”, a declarat o sursă pentru The Sun. „Le-au luat, puțin timp pentru a analiza oferta, deoarece multe celebrități dețin case și proprietăți acolo.” Sursa a mai precizat că celor doi:„le place să facă lucruri simple. Să se relaxeze, să petreacă singuri și să stea acasă.

Conac lângă lacul Como, un cuib perfect pentru cei doi îndrăgostiți

Astfel încât acea va fi un cuib perfect pentru ei dacă decid să cumpere”. The Sun susține că există trei proprietăți pentru care cuplul și-a exprimat interesul. Taylor are deja o serie de proprietăți pe numele ei, inclusiv o casă în valoare de 18 milioane de dolari în cartierul Tribeca din New York. Ea mai deține un conac în Beverly Hills de 25 de milioane de dolari. Și o proprietate în Rhode Island de 17,75 milioane de dolari. În total, portofoliul ei imobiliar este evaluat la 100 de milioane de dolari.

Iar asta se poate extinde dacă va pune cumpăra o proprietate pe Lacul Como. Travis a investit recent într-un conac de 6 milioane de dolari cu caracteristici de securitate îmbunătățite. Starul NFL se pare că a beneficiat financiar din relația sa cu Swift. Așa se explică de ce ar putea fi dispus să cumpere proprietăți în Italia. În primul rând, vânzările de tricouri ale lui Travis au crescut.

Întreaga familie Kielce profită de pe urma relației cu Taylor

De asemenea s-a văzut o creștere a numărul de urmăritori pe paginile sale sociale, care au dus la mai multe colaborări plătite. De asemenea, a primit oferta de a prezenta un concert la ”Are You Smarter Than A Celebrity?” O altă sursă spune că întreaga familie Kelce ar putea beneficia financiar.

Asta pentru că mai multe rețele de televiziune doresc să producă un reality show în care protagoniștii să fie cei din familie. Taylor, care a atins statutul de miliardar la începutul acestui an datorită succesului turneului Eras.