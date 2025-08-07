International Taxele vamale impuse Indiei de SUA generează tensiuni diplomatice







Taxele vamale anunțate recent de Statele Unite asupra importurilor din India au declanșat un val de reacții, generând o dispută diplomatică semnificativă. Guvernul indian a calificat noile măsuri drept „injuste și nejustificate”, subliniind intenția fermă de a-și proteja interesele comerciale în fața acestor tarife sporite, care pot afecta relațiile economice bilaterale și echilibrul comercial global.

Decizia privind taxele vamale a fost anunțată de președintele american în urma unui ordin executiv emis la începutul săptămânii, prin care se majorează tarifele aplicate importurilor indiene cu încă 25%, adăugându-se astfel la cele 25% deja existente. Măsura vizează o serie de produse-cheie importate în Statele Unite, fiind justificată oficial ca un răspuns la relațiile economice ale Indiei cu Rusia. Ministerul de Externe de la New Delhi a răspuns prompt, catalogând această măsură drept „extrem de regretabilă” și a avertizat că va lua toate măsurile necesare pentru a apăra interesele naționale.

Conceptul de taxe vamale, în acest context, desemnează barierele comerciale folosite pentru a proteja producătorii interni, însă introducerea unor tarife suplimentare poate conduce la tensiuni majore în relațiile economice dintre țări.

Guvernul indian consideră că această politică este o acțiune unilaterală care ignoră complexitatea relațiilor comerciale și geopolitice din regiune.. Estimările preliminare indică o creștere a costurilor pentru companiile indiene exportatoare cu până la 50% pe anumite categorii de produse.

Oficialii indieni au subliniat că această situație riscă să diminueze competitivitatea Indiei pe piața americană, dar și să afecteze consumatorii din SUA prin creșterea prețurilor.

Pe de altă parte, Statele Unite argumentează că măsura este necesară pentru a răspunde achizițiilor de petrol rusesc, pe care le consideră o sprijinire indirectă a unei economii sancționate pe plan internațional. Criticile au venit și din partea unor analiști occidentali, care văd în această dispută un nou episod al rivalității comerciale dintre cele două puteri economice emergente.

Pe fondul restricțiilor impuse de țările occidentale asupra Rusiei, în special plafonarea prețului petrolului rusesc sub nivelul pieței globale, produsul a devenit mult mai atractiv pentru companiile indiene, care au reușit astfel să economisească miliarde de dolari.

„India nu doar achiziționează volume uriașe de petrol din Rusia, ci revinde o mare parte din acesta pe piețele internaționale obținând profituri considerabile. Nu le pasă câte vieți sunt pierdute în Ucrainadin cauza mașinii de război rusești”, a afirmat președintele american Donald Trump luni, pe platforma sa Truth Social.

Ca urmare a acestei situații, Trump a anunțat intenția de a majora semnificativ taxele vamale aplicate importurilor din India către Statele Unite. În plus, el a amenințat India cu sancțiuni suplimentare legate de legăturile comerciale și achizițiile de echipamente militare din Rusia, trecând cu vederea faptul că India este un partener tradițional al industriei de armament ruse încă din perioada Războiului Rece, potrivit știripesurse.