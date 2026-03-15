Taxa pentru renunțarea la cetățenia americană, redusă. Procedura costă acum doar câteva sute de dolari

Departamentul de stat al SUA a decis să reducă semnificativ taxa percepută pentru renunțarea la cetățenia americană. Măsura apare într-o regulă publicată vineri în Federal Register.

Noua taxă stabilită este de 450 de dolari, comparativ cu 2.350 de dolari cât era perceput anterior. Practic, costul procedurii a fost redus cu aproximativ 80%. Decizia a intrat deja în vigoare. Astfel, taxa revine la nivelul

aplicat în 2010, momentul în care Departamentul de Stat a început să perceapă acest tip de tarif pentru renunțarea la cetățenie.

Majorarea semnificativă fusese introdusă în 2015, când costul a crescut de la 450 la 2.350 de dolari. Autoritățile americane au justificat atunci creșterea prin necesitatea de a acoperi costurile administrative ale procedurii.

Chiar dacă taxa a fost redusă, procesul de renunțare la cetățenia americană continuă să fie unul complex. Solicitanții trebuie să confirme în repetate rânduri, atât în scris, cât și verbal, în fața unui ofițer consular, că înțeleg toate consecințele deciziei.

După depunerea jurământului oficial de renunțare, documentația este analizată de Departamentul de Stat, iar procedura este finalizată doar după această revizuire. Reducerea taxei vine după mai mulți ani de dispute juridice cu organizații care reprezintă americani ce doresc să renunțe la cetățenie.

Association of Accidental Americans a criticat în repetate rânduri nivelul ridicat al taxei și a deschis mai multe procese în instanță. Organizația susține că renunțarea la cetățenie reprezintă un drept fundamental care nu ar trebui condiționat de plata unei taxe.

„Asociația Americanilor Accidentali salută această decizie, care recunoaște necesitatea de a face acest drept fundamental accesibil tuturor. Această victorie este rezultatul direct a șase ani de acțiuni legale și susținere neobosite”, a declarat președintele organizației, Fabien Lehagre.

În timpul proceselor aflate pe rol, organizația a arătat că, de la anunțul făcut în 2023 privind reducerea taxei, cel puțin 8.755 de americani au plătit suma integrală de 2.350 de dolari pentru a renunța la cetățenie. Departamentul de Stat nu a publicat până în prezent date privind numărul total al persoanelor care au renunțat la cetățenia americană în ultimii ani.