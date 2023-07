Tavi Clonda, dus de urgență la spital. Soțul Gabrielei Cristea s-a confruntat cu dureri foarte mari

Tavi Clonda a ajuns pe mâna medicilor de curând. Soțul Gabrielei Cristea și-a smuls o parte din cutilă, un lucru pe care multe persoane îl fac, dar puțini știu cât de nesănătos este. Locul respectiv s-a infectat, iar artistul a început să aibă mari dureri. Tavi Clonda nu s-a gândit nici măcar o clipă că ar putea să fie nevoit să ceară ajutorul medicilor. Degetul s-a umflat și a decis să vină de la Brașov până în București pentru a se trata.

„Astea sunt chestii pe care nu le bagi în seamă, sunt niște ticuri. Și am lăsat acolo probabil, o parte deschisă și mi s-a infectat. Am zis, lasă că… mici chestii așa, dureri mititele mai sunt zilnic. Te mai înțepi în ceva și am zis lasă că trece. Și o zi, două, trei, patru, când duminică dimineață era dublu degetul. Și m-am panicat îți dai seama! Eram și la Brașov, am venit la București. M-am dus până la urmă la spital”, a spus Tavi Clonda.

Tavi Clonda a ajuns de urgență la spital

Soțul prezentatoarei de televiziune a ajuns la un spital din București și s-a dus direct la secția de primiri urgențe. Medicii i-au făcut un drenaj la degetul afectat, fără anestezie. Ulterior, zona respectivă a fost pansată. Tavi Clonda a mai spus că se simte bine acum și că se bucură că s-a gândit să meargă la spital. Artistul va merge în perioada următoare la unitatea medicală pentru ca pansamentul să fie schimbat. Soțul Gabrielei Cristea a mai adăugat că medicii i-au spus că problema lui ar fi putut degenera dacă nu venea acum la spital.

„Am fost la urgențe, am făcut drenaj acolo. M-a pansat, ce-a făcut și am un pansament acum. Trebuie să mă duc să îl schimb. Voi vedea cum evoluează. M-a durut (intervenția, n.r.) că a fost pe viu, dar am rezistat și sper să fie în continuare ok treaba. Dar importantă este că mă simt bine, nu mă doare, dar oricum durează un pic recuperarea, că na, fiind rană deschisă acolo, trebuie mereu purtat bandaj, să nu intre praf, mizerie”, a spus Tavi Clonda la postul de televiziune Antena Stars.