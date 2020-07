Ministrul Sănătății a declarat că în următoarele două săptămâni vom asista la o creștere progresivă a numărului de noi infectări cu coronavirus. Oficialul a precizat că personalul medical face tot ce poate pentru a ajuta pacienții COVID-19, dar și populația trebuie să urmeze recomandările autorităților.

„Punem în aplicare prerogativele legii în considerentul aplicării carantinei, izolării în spital și izolării la domiciliu. În acest moment se perfectează acte, urmând ca în ședința de Guvern de mâine dimineață să le putem aproba și să le putem pune în aplicare.

Ministerul Sănătății face față, noi ne adaptăm la numărul de pacienți, cel puțin cei din Terapie Intensivă, în unitățile de terapie mobilă, precum și în spitalele din apropiere care pot prelua acești pacienți în condițiile în care spitalele respective nu mai au locuri în ATI. Avem 681 de cazuri noi la 8.500 de teste efectuate, multe din aceste cazuri sunt rezultatul unei testări făcute de agenții economici sau de cei care pleacă în concedii”, a spus ministrul Sănătății

,,Cazurile din Terapie Intensivă sau cele care se prezintă la Unitățile de Primiri Urgențe sunt cele care trebuie gestionate cu atenție deosebită. Încă de dimineață am trecut prin teritoriu și la spitalul din Buzău, am evaluat tot ce a însemnat personal medical, primire de urgență și Terapie Intensivă, precum și evaluările privitoare la spitalul din Râmnicu Sărat, care este un spital dedicat COVID, dar nu are Terapie Intensivă dedicată și atunci toate aceste cazuri sunt la spitalul din Buzău.

La fel ca și exemplul Buzăului sunt și celelate spitale județene, la care putem adapta ca și număr de paturi. După cum spuneam și ierim la nivelul Bucureștiului avem acel spital de la Elias ca secție exterioară, precum și mărirea numărului de paturi la Terapie Intensivă la ‘Matei Balș’”, a declarat ministrul Sănătății, pentru B1 TV.

Tătaru a mai spus că ne așteaptă încă două săptămâni de creștere a numărului de infectări cu coronavirus, dar apoi lucrurile ar trebui să se liniștească.

„În măsura în care fiecare dintre noi ne facem partea noastră de treabă, putem gestiona și acest moment. Urmează, oricum, două săptămâni mai grele în care cei care sunt pozitivi în acest moment își vor face boala, într-o formă mai ușoară sau mai severă. Noi trebuie doar să gestionăm cazurile de Terapie Intensivă și cele care se găsesc în secțiile de boli infecțioase sau pneumo, care au o patologie și o simptomatologie medie severă.

O să avem o creștere progresivă de la o zi la alta, dar o să avem și zone de platou. În condițiile în care intră de mâine în vigoare legea și noi o punem în aplicare, atunci acest consum al acestei boli în următoarele două săptămâni se va face într-un mecanism de izolare, fie că este spital fie că e domiciliu, și atunci vom face ca numărul de cazuri să fie mai mic după aceste două săptămâni”, a mai declarat ministrul Tătaru.

Ministrul Sănătății a avut un mesaj și pentru cei care neagă existența coronavirusului: „Să meargă un pic și prin spitale, să vadă că, într-adevăr, această boală există, nu alege și s-ar putea ca, la un moment dat, o pate dintre ei sau chiar cei apropiați lor să sufere de această boală. Este un pic cam târziu atunci să-și dea seama că ar trebui să respecte niște reguli. Le recomand ca de azi să se uite în stânga și în dreapta și să-i respecte măcar pe semenii lor dacă nu se respectă pe ei”.