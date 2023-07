Tatăl lui Răzvan Burleanu, acuzat de Gigi Becali că, în tinerețe, a evadat din închisoare și a furat o bicicletă. Răspunsul lui Gheorghe Burleanu

Gigi Becali a intrat în conflict cu Gheorghe Burleanu, tatăl lui Răzvan Burleanu, șeful FRF.

Burleanu senior a recunoscut că în tinerețe nu a fost ușă de biserică și că a evadat din închisoare, după care a furat o bicicletă, cu trimitere la declarația făcută de Becali.

”Da! Așa e, la mine e poveste de film. Am fost singurul care am evadat dintr-o închisoare de maximă siguranță, am luat o bicicletă și am pedalat 80 de km. Are dreptate Gigi, de unde s-a informat, nu știu, dar are dreptate și chiar mă amuză, îmi stârnește amintirile. Ce? Mă feresc? Eu n-am mințit în viața mea decât pe nevastă-mea. Gigi e copil la minte, pe el îl dictează banii. Dar nu mă interesează pe mine problemele lui, eu vorbesc de persoana mea. Eventual să vină un regizor să facă un film cu mine. Dacă-l interesează pe Gigi, chiar poate să plătească pentru un film. Pe mine nu mă supără adevărul, nu e problemă, Gigi are impresia lui, se cocoață și el unde poate și pe ce poate”, a declarat Burleanu senior.

Pentru cine nu știe, tatăl lui Răzvan Burleanu a fost jucător profesionist de fotbal și a jucat peste 300 de meciuri, în prima divizie.

A fost un rebel în copilărie

Gheorghe Burleanu a mai povestit că atunci când avea 16 ani a avut un conflict cu un ”copil de colonel”, pe care l-a rezolvat cu un pumn.

După acest episod a fost condamnat câteva luni la închisoare, de unde a evadat cu ocazia cutremurului din 1977.

„Uite, na, hai să-ți spun cum a fost cu bicicleta: I-am dat un pumn unuia, aveam vreo 16 ani, nu am gestionat eu trăirile foarte bine, iar ăsta era băiat de colonel. Și am ajuns la pușcărie. Puteam să fug din exterior, când mă scoteau, dar m-am gândit că o să-i fac rău instructorului, așa că am făcut-o din interior. Sunt singurul care a făcut asta, s-a întâmplat în perioada cutremurului din 1977, e poveste veche. După ce am ieșit, am luat o bicicletă și am pedalat vreo 80 de kilometri. Mi-au dat vreo trei ani. Eu pot să-i povestesc și lui Gigi, poți să-i dai numărul meu, să mă sune. Am fost mai rebel în copilărie, dar n-am fost vreun golan, că nu jucam atâtea meciuri în prima divizie”, a povestit Gheorghe Burleanu.

Ar fi perfect pentru rolul de preot în Las Ferbinți

În același ton al ironiilor, Gheorghe Burleanu a mai spus că este un mare fan al serialului Las Fierbinți, și că și-a dat seama de-a lungul timpului că din distribuția de excepție lipsește un preot.

„Domnule, dacă tot m-ați sunat, eu sunt un mare fan al serialului Las Fierbinți și văd că nu au preot. Așa am înțeles, că se caută un preot, cred că Gigi ar fi minunat”, a mai declarat Burleanu senior, pentru ProSport.

Ce a spus Gigi Becali

Latifundiarul din Pipera a continuat războiul pe care îl are cu Răzvan Burleanu, și a lansat o săgeată otrăvită în direcția tatălui acestuia.

„Burleanu așa a zis, că am caracter infracțional. N-am evadat de la pușcărie și am furat bicicletă. Dacă vreți să aflați la ce mă refer, să vă interesați! Eu am evadat și am furat bicicletă? Eu nu știu (n.red. – râde). Hai să ne distrăm atunci”, a spus patronul FCSB.