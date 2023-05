Tatăl gemenelor din scandalul Dan Diaconescu, primele dezvăluiri. Ce spune omul despre fiicele sale

Dan Diaconescu, fostul patron al OTV-ului, este investigat pentru acuzațiile de act sexual cu minore și folosire a prostituției infantile, în formă continuată. Acesta este plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind obligat să nu părăsească teritoriul României, să se prezinte în fața autorităților de urmărire penală și să nu contacteze martorii dosarului, fie direct sau indirect.

Tatăl gemenelor care au întreținut relații sexuale cu Dan Diaconescu, despre scandalul mediatic

Tatăl celor două surori minore care ar fi întreținut relații sexuale cu Dan Diaconescu a decis să vorbească și să ofere primele declarații în acest caz controversat. El spune că nu are o relație foarte apropiată cu fetele sale, iar mama lor este la muncă în Italia.

El ar fi aflat totul de la televizorul. „Da, știu despre ce este vorba, știu ce au făcut fetele mele. Am aflat de la televizor, abia apoi mi-au zis ele ce s-a întâmplat. Nu am discutat despre cazul acesta cu detalii (n.r: dosar prostituție), nu m-aș simți ok, nici nu sunt curios.

Eu sunt divorțat de mama lor, m-am despărțit de ea, a fost o situație neplăcută acolo, dar nu vreau să intru în detalii. Mama lor locuiește prin Italia. Nu sunt foarte apropiat de ele, vorbim din când în când, de obicei mă caută ele. Știu că ele lucrau pe la Eforie pe plajă pe atunci, dar nu știu ce făceau, nu știu să fi avut vreo trupă de muzică, nu am auzit niciodată.

Nu știu eu ce au făcut ele atunci, a fost o perioadă în care nu prea vorbeam. Dar viața lor s-a schimbat mult de atunci, acum sunt fete măritate, la casa lor, nu se mai țin de prostii”, a dezvăluit bărbatul pentru Cancan.

Cum le-a cunoscut Dan Diaconescu pe cele două surori

Potrivit surselor, patronul OTV le-ar fi cunoscut pe cele două gemene pe terasa hotelului din Eforie al lui Muhamad Murad, acolo unde cei trei au întreținut și primele relații intime.

Toate întâlnirile au avut loc contra sumei de 200 de lei. La un moment dat, un grup format din trei, apropiați fetelor, l-ar fi șantajat pe Dan Diaconescu, amenințând că vor face publice înregistrări cu partidele lor intime, dacă nu primesc o sumă mare de bani. Deoarece fetele erau minore la momentul faptelor, atât autoritățile cât și mass-media au încercat să protejeze identitatea celor două fete, potrivit informațiilor Cancan.