Primarul Timișoarei, Nicolae Robu a relatat un eveniment care l-a emoționat teribil.

Aflat la Universitatea Politehnică, unde studenții susțineau examen, fiind în sesiune, edilul a povestit că a fost întâmpinat cu aplauze. „Studenții sunt frumoși oricând, dar la examen au o frumusețe cu totul specială! Așa îi văd eu, dascăl de 37 de ani – pas cu pas: asistent, șef de lucrări, conferențiar, profesor -, cu patru mandate de prorector și două de rector în spate! Și îi prețuiesc enorm și tocmai pentru această prețuire, manifestă la mine dintotdeauna, simțită și resimțită de ei, pe vremea când eram prorector și rector, aveam din partea lor apelativul de “tata Robu”!

Astăzi, când am intrat în sala de examen – cu o anumită emoție, mărturisesc, ea fiind una din sălile făcute de mine, ca rector, acum 12-13 ani -, examen la disciplina Arhitectura Calculatoarelor, Facultatea de Automatică și Calculatoare, anul II IS-, cei aproape 200 de studenți m-au întâmpinat cu… calde aplauze!

M-a mișcat, mărturisesc, pentru că eu, dincolo de forța, de puterea pe care o arăt în muncă și în luptele pe care am a le duce – da, lăsând modestia la o parte, chiar sunt foarte puternic, de exemplu atât de puternic încât duc nedreptăți, duc ingratitudini, duc trădări, lovituri fizice chiar -a se vedea multiplele accidentări la fotbal, unele chiar grave-, etc., suportând durerea pe care desigur că ele mi-o provoacă, fără ca cineva să bănuiască măcar că o am-, eu sunt un ins sensibil! Vă mulțumesc, dragi studenți, pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o! Și… vă îmbrățișez!”, a scris Nicolae Robu, pe rețeaua de socializare.

Asta nu înseamnă că e relaxat când le corectează lucrările. Din contră, îi pică pe mulți la examene, dacă nu s-au pregătit corespunzător.

