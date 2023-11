Tatăl fotbalistului Luis Diaz, eliberat de răpitorii din Columbia

În cele din urmă, tatăl lui Luis Diaz a fost eliberat pe data de 9 noiembrie și urmează să se reunească cu familia sa. Bărbatul a fost ținut captiv de răpitori timp de 13 zile.

O echipă a Națiunilor Unite l-a așteptat pe Manuel Diaz între regiunile Cesar și La Guajira. Ulterior, el a fost însoțit de medici până la Aeroportul din Valledupar.

Tatăl fotbalistului a fost eliberat de către grupurile care sunt implicate în negocierile de pace cu administrația președintelui Gustavo Petro.

Părinții jucătorului de la Liverpool au fost răpiți dintr-o benzinărie din Barrancas, oraşul natal al familiei, aflat lângă graniţa cu Venezuela (nord-est), de bărbaţi înarmaţi care circulau pe motociclete.

Eliberarea tatălui lui Luis Diaz a fost confirmată și de către echipa Liverpool printr-o declarație oficială pe platforma X, anterior cunoscută sub numele de Twitter.

Reprezentanții clubului au distribuit, de asemenea, o imagine cu fotbalistul și tatăl său.

We are delighted by the news of @LuisFDiaz19‘s father’s safe return and we thank all those involved in securing his release ❤️ https://t.co/oBp8Nw7lh9

— Liverpool FC (@LFC) November 9, 2023