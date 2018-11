Tăriceanu a început lectura primului volum din dosarul Microsoft. Mai are doar 72 de parcurs

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a citit o parte din primul volum al dosarului Microsoft pe care DNA îl instrumentează împotriva sa şi susţine că nu a văzut niciun element acuzator la adresa lui, căci dosarul care conţine 73 de volume e „împănat să impresioneze prin volum, nu prin conținut”.





„Sunt de abia la jumătatea volumului 1. Am citit 80 de pagini până acum. Ce vă pot spune la prima vedere e că sunt foarte multe referiri la lucruri care nu au legătură cu persoana mea (…)Am să vin şi cu avocatul pentru că se pricepe mai bine şi trebuie să parcurgem toate volumele. Din acest moment am o serie lungă de observaţii pe care deja leam făcut şi care se referă la lipsa unor elemente concrete care să articuleze acuzaţiile la adresa mea. Am văzut o comisie rogatorie cu Israelul.”

Procurorii DNA susţin că preşedintele Senatului ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la firma Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, implicată în afacerea Microsoft.

