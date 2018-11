TĂRICEANU, EXCLUDERILE din PSD și pierderea MAJORITĂȚII. Ce spune liderul ALDE despre aritmetica parlamentară și luptele intestine ale aliaților

Călin Popescu-Tăriceanu a declarat luni că nu are "temeri" legate de faptul că majoritatea în Parlament ar putea fi pierdută în urma unor posibile decizii de excludere a unor parlamentari la Comitetul Executiv Naţional al PSD, considerând că lucrurile vor evolua "bine".





„Nu vreau să mă amestec în această chestiune care ţine de PSD, nu am nicio calitate, dar nu am temeri în sensul în care s-ar pierde majoritatea. Ne-am luat un angajament cu toţii în faţa electoratului, avem o responsabilitate şi îmi exprim nădejdea că lucrurile vor evolua bine”, a precizat Tăriceanu.

Călin Popescu-Tăriceanu a mai spus că ALDE şi PSD au convenit, în proporţie de 95%, asupra formei proiectului Fondului Suveran de Investiţii.

„Am avut vineri seară o discuţie cu colegii din PSD, am parcurs toate punctele din proiectul de ordonanţă şi cred că în proporţie de 95% am găsit terenul de consens. Proiectul de ordonanţă nu stabileşte concret societăţile care vor participa, ci numai cadrul legislativ de funcţionare a Fondului. Societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat, care vor fi incluse în Fondul Suveran de Investiţii, vor fi stabilite ulterior. Ministerul Energiei a ridicat câteva probleme de fond. Sigur că putem să presupunem că vor fi şi întreprinderi din domeniul energiei, dar nu numai. Fondul va cuprinde întreprinderi din toate domeniile în care statul are participaţii. (...) Odată aceste observaţii făcute, aşteptăm să se redacteze forma finală a proiectului”, a spus Tăriceanu, la Parlament.

Tăriceanu a menţionat că a discutat cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, despre rectificarea bugetară şi a precizat că "sunt premise ca exerciţiul bugetar, aşa cum a decurs până acum, să fie, la finele anului, în parametrii planificaţi".

