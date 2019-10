„PSD are un rol cheie, e un partid matur care are undeva și un simț al responsabilității publice, al responsabilității politice, așa încât mă aștept să analizeze cu luciditatea situația la votul care va avea loc săptămâna viitoare. Ceea ce mie mi se pare, că vorbeam de vânzoleala aceasta, asistăm la vârtejul puternic dat de votul care a avut loc pe moțiunea de cenzură, și ceea ce urmează, votul e investitură pentru următorul Guvern….Lucrul acesta este normal pentru o democrație, nu e nimic anormal. Partea proastă e că se suprapune cu alegerile prezidențiale, iar dezbaterea este inexistentă în planul public și acest lucru este dăunător pentru democrație. Pentru că eu am convingerea că, de exemplu, Mircea Diaconu are o poziționare care merită să fie înțeleasă de români. Românii merită să-l asculte pe Mircea Diaconu cum vede funcția prezidențială”, a spus Tăriceanu.

Acesta a mai adăugat că dezbaterea publică este acaparată de nașterea noului Guvern.

„Cred că această campanie de prezidențiale este cea mai ștearsă pe care am putut-o vedea din 1990 încoace. Și acest lucru reprezintă un deficit pentru democrație. Nocivitatea suprapunerii unor momente electorale cu alte momente este de evitat(…)Cum a fost și cu referendumul”, a mai spus șeful ALDE.

Întrebat ce va face dacă „Florin Cîțu nu trece” Tăriceanu a răspuns că nu e vorba de o posibilă intrare a partidului pe care îl conduce la Guvernare.

„Ieri, am semnat cu cei de la PNL acordul politic de susținere, nu am condiționat sub nicio formă semnarea acordului de intrare la guvernare și nici nu ne schimbăm atitudinea ca urmare a situației create astăzi la Comisia de buget”, a conchis Tăriceanu.

