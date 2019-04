Tăriceanu, despre motivul absenței de la consultările inițiate de Iohannis: „Președintele maschează o dublă atitudine!”

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a explicat, în emisiunea „Ediție Specială” de la Antena 3, care sunt motivele pentru care formațiunea politică pe care o conduce nu s-a prezentat la consultările inițiate de președintele Klaus Iohannis pe marginea referendumului pe probleme de Justiție.





Redăm declarația lui Tăriceanu:

„În ultima perioadă, am văzut luările de poziție succesive ale președintelui. Suntem interesați de starea Justiției, dar vrem, ceea ce am făcut în ultima perioadă, să repunem în drepturi Justiția. Cu alte cuvinte, să refacem independența judecătorilor. Am observat care sunt gravele abuzuri care s-au întâmplat în Justiție și care trebuie curmate, iar unele au fost scoase la suprafață. Da, nu am mers la consultări pentru că, de fapt, nu au fost consultări.

Președintele a invitat partidele, dar nu pentru consultări. Consultarea presupune ascultarea punctului de vedere a celor care sunt invitați. Dacă subiectul era referendumul, în mod normal, președintele ar fi trebuit să întrebe: „Sunteți de acord? Sunteți de părere că e bun, că e prost, că e oportun, că nu e oportun?” Nu! Președintele a invitat partidele pentru a le anunța că a hotărât să organizeze un referendum. Pentru treaba asta era suficientă o declarație publică și cu asta basta. Nu trebuia să ne pierdem vremea. Mai mult de atât am refuzat să merg la aceste consultări, nu numai pentru că ele sunt formale ci pentru că ele de fapt maschează o dublă atitudine.”, a spus Tăriceanu.

„Pe de-o parte, președintele spune: „Vrem o Justiție corectă în România!” și, pe de altă parte, nu dă niciun fel de răspuns la solicitarea pe care am făcut-o, în mod explicit, de a-l revoca din funcție pe actualul procuror general al României. Acesta s-a dovedit că a fost una dintre uneltele jalnice pe care le-a folosit regimul comunist în anii de represiune. Cum poate România ca la 30 de ani de la căderea comunismului să aibă în fruntea Parchetului General un astfel de personaj precum este Augustin Lazăr?

Această atitudine denotă un fel de complicitate a Președintelui cu actualul procuror general. Dacă președintele se dorește sau dorește să se definească, autodefinească ca un anticomunist, atunci cred că nu ar fi avut nimic altceva de făcut ca în primul moment în care au apărut la lumină informațiile absolut incredibile, compromițătoare despre activitatea lui Augustin Lazăr în perioada comunistă, să-l revoce.”, a completat Tăriceanu.

Liviu Dragnea se INSOARA! A ales nasii in fata a 40.000 de oameni! Decizia SURPRINZATOARE

Pagina 1 din 1