UPDATE: Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a făcut anunțul oficial declarând că va candida la alegerile locale pentru funcția de Primar General al Municipiului București.

„Sunt liberal de 30 ani și am acumulat o experiență foarte mare. Având în vedere pandemia de coronavirus este nevoie de oameni cu experiență, de oameni cu greutate, eu am și la propriu o anumită greutate. Am acumulat foarte multă experiență atât ca premier, cât și ca președinte al Senatului. Este o datorie, o responsabilitate pentru electoratul liberal să candidez la Primăria Capitalei”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, într-o conferință de presă.

Tăriceanu a precizat că cele mai multe din organizațiile ALDE au luat decizia să meargă la alegerile locale din această toamnă pe liste proprii în vreme ce alte 12 au hotărât să meargă pe liste comune cu PSD. Printre organizațiile care au ales să meargă pe liste separate sunt și cele de la București.

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că organizațiile partidului se bucură de autonomie, iar decizia legată de candidaturi aparține reprezentanților acestora.

Potrivit unor surse ALDE, Tăriceanu a luat această decizie pe care urmează să o anunțe oficial în cursul unei conferințe de presă. Obiectivul principal urmărit de Călin Popescu Tăriceanu este să crească scorul partidului în București, acolo unde ALDE dispune de un bazin electoral mai ridicat decât media națională.

Candidatura lui Călin Popescu Tăriceanu la Primăria Generală a Capitalei a fost decisă joi, de membrii Biroului Politic al formațiunii, cu unanimitate de voturi.

Este de așteptat ca Tăriceanu să rupă din voturile unor liberali cărora nu le convine alianța pe care Ludovic Orban a făcut-o cu USR-PLUS, dar și din electoratul PSD, care o susține pe Gabriela Firea.

Decizia sa este surprinzătoare și va complica și mai mult lupta pentru Primăria Capitalei. Astfel, pe lângă Nicușor Dan, susținut de PNL și USR-PLUS, Gabriela Firea, candidatul PSD, și-au mai anunțat intrarea în competiția pentru Primăria Generală fostul președinte Traian Băsescu – PMP și medicul Ioan Sârbu, susținut de Pro România și partidul lui Robert Negoiță.

În urmă cu câteva zile, candidatul Nicușor Dan, a declarat, într-o conferință de presă, că își dorește ca PMP să renunțe la ideea unei candidaturi la Primăria Capitalei, care să rupă din voturile partidelor de dreapta.

„Am un mare respect pentru oamenii care votează Partidul Mișcarea Populară în Bucureşti şi sper ca ei să înţeleagă – şi sondajele spun că ei înţeleg – că imperativul acestor zile este să scăpăm Bucureştiul de administraţia PSD şi Firea. Sper ca PMP să nu aibă un candidat care să rupă din voturile dreptei”, a declarat Nicuşor Dan.

El și-a exprimat speranța că votanţii de dreapta, cei care vor să scape de PSD, vor da un vot util la alegerile locale programate pentru 27 septembrie.