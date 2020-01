Preşedintele ALDE este de părere că Florin Cîțu greșește când împrumută de la bănci, o mișcare al cărei efect va fi oprirea proiectelor de dezvoltare şi diminuarea creşterii economice.

Tăriceanu scrie pe Facebook: „Mă îngrijorează voioşia pe care o afişează ministrul de Finanţe atunci când se împrumută masiv pe piaţa bancară din România”. Fostul partener de guvernare al PSD arată că nu face parte „din rândul celor care spun că deficitele nu trebuie finanţate şi că soluţia este să mai strângem cureaua. Am tot strâns-o pe vremea lui Ceauşescu şi am văzut unde am ajuns. România este încă o ţară care are un deficit mic, poate unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană”.

În opinia liderului ALDE, „multele miliarde pe care le-a extras (n.r. – Ministerul de Finanțe) din casele de bani ale băncilor la finalul anului trecut şi, mai ales, planul de a extrage alte zeci de miliarde în acest an vor agrava şi mai mult lipsa de apetit a băncilor de a finanţa antreprenori, afaceri, dezvoltări!”.

Un alt pericol pe care îl sesizează Tăriceanu se referă la repoziționarea bancherilor, care nu ar mai avea nevoie să analizeze proiecte de afaceri ce le sunt propuse „dacă au la îndemână posibilitatea de a-şi plasa banii, cu dobânzi generoase, în braţele largi ale statului român, fără muncă şi fără riscuri. Adică, un fel de capitalism de stat”.

„De ce ar vrea băncile să rişte, participând la dezvoltarea sectorului auto sau energetic, când statul le dă cele mai mari dobânzi pe care ele le-ar putea obţine în Europa?”, se întreabă Tăriceanu. În opinia sa, „efectul pe termen mediu al drenării de către MFP a resurselor băncilor româneşti va fi oprirea proiectelor de dezvoltare, diminuarea creşterii economice, pierderea de locuri de muncă sau stoparea creşterilor de salarii în mediul privat”.

De ce nu folosește Florin Cîțu și alte pârghii, pe care MFP le are, pentru a-și finanța deficitul, ridică problema Călin Popescu Tăriceanu. Faptul că ministerul stă cu mâna întinsă la bănci nu e de bun augur, crede președintele ALDE, partid care, totuși, a votat instalarea Guvernului Orban.

„Întindeţi mâna către românii care au economii ce îşi pierd în fiecare zi din valoare din cauza dobânzilor minuscule oferite de bănci! Daţi românilor dobânzi bune la plasamentele lor şi veţi avea banii pentru deficit, lăsând în acelaşi timp resurse pentru finanţarea dezvoltării. România are nevoie de finanţare pentru marile proiecte de infrastructură, pentru spitale regionale, pentru dezvoltarea proiectelor energetice, pentru transformarea Dunării în cea mai mare autostradă a Europei, ori această deturnare a resurselor băncilor comerciale strict pentru finanţarea unui deficit naţional nu ne ajută”, mai scrie Tăriceanu.

Procesul de împrumuturi declanșat de Florin Cîțu va continua și în luna ianuarie. MFP a planificat împrumuturi de la băncile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 300 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount şi 4,1 miliarde de lei prin şapte emisiuni de obligaţiuni de stat, la care se poate adăuga suma de 615 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

