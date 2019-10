„Este o guvernare care şi-a pierdut tot combustibilul. Guvernul Dăncilă trebuia să cadă. Dăncilă ne-a transformat în duşmani. Eu nu sunt în postura de a impune ceva, cuiva. Guvernul are vizibilitate şi forţă date de primul ministru, ceea ce nu s-a văzut în ultimii 2-3 ani. Despre Dragnea se pot spune multe, dar el avea o experinţă politică şi fler politic. Lucrul acesta nu este valavil şi pentru Dăncilă”, a spus Tăriceanu.

„Am avut o discuţie cu Orban, săptămâna asta. Am prezentat o listă cu 12 condiţii pentru investitura guvernului. Nu este un secret şi vă spun din memorie câteva. Să nu procedeze la modificarea legilor justiţiei. Am cerut să se păstreze cota unică de impozitare. Am solicitat ca alegerile pentru primari să se facă în două tururi”, a mai spus Tăriceanu

