Tăriceanu, reacție FĂRĂ PRECEDENT după LOVITURA UE. Ce a declarat președintele Senatului după publicarea raportului MCV

Publicarea raportului MCV a atras, la unison, critici asupra modului în care este văzută România. Totuși, întreaga suflare politică a ajuns la un numitor comun: cel puțin din punct de vedere al imaginii, raportul este dezastruos pentru țara noastră.





Călin Popescu Tăriceanu susține că va analiza raportul MCV, menționând că, din informațiile preliminare, Comisia Europeană a intrat într-o zonă politică, nejustificată.

"Nu am vazut, am o serie de informatii preliminare. Asteptam adoptarea lui. Va trebui analizat din două perspective: una nefireasca, politica, pentru ca raportul MCV s-a dorit sa fie tehnic, juridic, si una din perspectiva tehnica. Comisia intra intr-o zona politica, care nu e justificata. Am vazut in ultima perioada o serie de abordari politice care pun sub semnul intrebarii modul in care comisia lucreaza cu statele membre.

Nu există o informare echilibrată, nu e nicio referire la autoritățile române. Nu e poziția Guvernului, a Parlamentului. E nefiresc. E total dezechilibrat, subiectiv, mă dezamăgește profund. Le voi trimite celor din grupul ALDE să îmi manifest nemulțumirea față de cei care au votat-o, nu toți, doar cei care au votat-o. S-a scos prevederea referitoare la protocoalele secrete. În rezoluția Parlamentului European a picat la vot această prevedere. Ni se poate indica, în mod concret, care e prevederea din legile justiției care face Comisia să spună că facem un pas înapoi", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

