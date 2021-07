În cea mai nordică regiune a Finlandei, Laponia, s-au înregistrat luni temperaturi de 35,5 grade Celsius, potrivit Observatorului Kevo.

Laponia se topește la soare

Laponia, care este considerată de mulți europeni Țara lui Moș Crăciun, înregistrează de obicei pe timpul verii temperaturi între 15 și 20 de grade Celsius. Tocmai de aceea, localnicii suportă cu greu canicula înregistrată acum.

Helsinki Times anunță că Finlanda a atins cele mai ridicate temperaturi din 1914.

Finlanda nu este, însă, singura țară nordică care se confruntă cu temperaturi atât de ridicate. Duminică, Norvegia a înregistrat o temperatură maximă de 34 de grade în districtul Saltdal, care se află în apropierea cercului polar. În Suedia e la fel. , Potrivit The Guardian, iunie a fost a treia cea mai fierbinte lună din istoria țării.

Situație gravă și în America de Nord

Și în America de Nord situația e similară. Pe 4 iulie, guvernatorul Oregonului a anunțat că 95 de persoane au murit din cauza valului de căldură. Alte câteva sute de victime au fost înregistrate în vestul Canadei. De altfel, în Canada temperaturile record au provocat incendii puternice de pădure.

Serviciul Uniunii Europene privind schimbările climatice Copernicus a mai dezvăluit că temperaturile înregistrate în iunie în America de Nord au fost cu 1,2 grade Celsius mai mari decât media din 1991 până în 2020. Poate diferența nu vi se pare uriașă, dar nivelurile din perioada 1991-2020 erau, oricum, cu peste 2 grade Celsius peste nivelurile ânregistrate în perioada preindustrială.

Acesta este, de altfel, al 12-lea an consecutiv al temperaturilor peste medie din iunie în regiune. Mai mult, e cea mai mare creștere înregistrată până acum.

La începutul lunii, condițiile record de caniculă au fost centrate în sud-vestul SUA. Apoi, s-au mutat peste nord-vestul SUA și sud-vestul Canadei, provocând peste 500 de decese cauzate de căldură și creând condiții pentru incendiile de pădure.

Iarnă călduroasă la Antipozio

Emisfera sudică înregistrează, de asemenea, temperaturi de neimaginat pentru anotimpul rece. Potrivit The Guardian, Noua Zeelandă a înregistrat cea mai caldă lună de iarnă din 1909 încoace, scrie The New York Post.