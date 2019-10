Această tradiție nu este una religioasa, doar un vechi obicei din popor care s-a pastrat pana-n zilele noastre. Ruperea turtei, taierea motului si alegerea obiectelor de pe tavita sunt asteptate cu nerabdare de parinti si nasi.

Se spune ca obiectele pe care micutul le va alege vor fi directiile in care o va apuca in viata in materie de profesie, pasiuni, aptitudini etc. Ce se pune pe tavita?

Copilul este indemnat sa-si aleaga cateva obiecte de pe tavita, de regula 3, iar in functie de ce alege se spune ca asta ii va aduce viitorul.

Ceea ce trebuie sa se gaseasca pe tavita gasiti in lista de mai jos. Nu sunt lucruri standard, insa sunt cele mai folosite de catre parinti.

foarfeca sau pieptan – copilul va manifesta o pasiune pentru stil / hair-stylist;

caiet si pix – predilectie catre studiu / profesii academice, de scriitori, jurnalisti;

carte – predilectie catre meseria de profesor;

seringa, stetoscop de jucarie – cariera in medicina;

bani – noroc in viata; bogatie / succes in afaceri;

parfum – predispozitie catre eleganta, lux, rafinament / copilul va fi o persoana atenta la imaginea proprie;

aur sau bijuterii – cochetarie si noroc la bani, avutie;

oglinda – preocuparea pentru imagine;

ustensila de bucatarie – meserie de bucatar, pasiune pentru gatit;

ruj, farduri – meserii in domeniul cosmetic, preocupat de frumusete si imagine;

papiota sau centimetru de croitorie – pasiune pentru moda, meserie de croitor;

surubelnita, unelte – predilectie catre mestesug;

verigheta – noroc in dragoste;

minicalculator – meserii bazate pe numere, cifre – contabil, economist, dar si inginer;

instrument muzical in miniatura – predilectie catre arte, meserie in muzica;

icoana – va fi un om cu frica lui Dumnezeu sau va avea o cariera bisericeasca.

Lista obiectelor de pe tavita s-a schimbat mult in ultimii ani. In trecut se punea accent pe lucruri religioase sau cu valoare spirituala precum icoane, carti, sare, paine si altele.

In ziua de azi, parintii aleg lucruri moderne, precum gadgeturi de ultima ora. Acestia trebuie sa puna pe tavita ce li se pare mai important pentru viitorul copilului lor.

Nu este necesar sa fie multe obiecte pe tavita, insa trebuie sa aiba o semnificatie puternica. Daca puneti prea multe obiecte, este posibil sa derutati copilul si sa nu stie ce sa aleaga.

Incercati sa nu puneti jucarii sau alimente fiindca copilul va fi atras instant de ele si nu va da atentie celorlaltor lucruri. Trebuie sa fie lucruri noi, pe care nu le cunoaste. Daca puneti pe tavita obiecte care ii sunt familiare le va alege pe acelea.

