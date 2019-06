Doliu la Hollywood. O celebră actriță s-a stins din viață. Fanii sunt în stare de șoc

Doliu la Hollywood. Sylvia Miles, celebră pentru rolurile din filmele „Midnight Cowboy” și „Farewell, My Lovely”, a murit, miercuri, la vârsta de 94 de ani, informează presa internațională.





Sylvia Miles a murit miercuri, în timp ce era transportată la spital. Informația a fost făcută publică de către unul dintre apropiații săi, Mauricio Padilha, specialist în relații publice în domeniul modei.

Născută la New York, actrița și-a câștigat faima jucând în producții de teatru Off-Broadway, începând din anii 1950.

Printre filmele în care a jucat se numără cel produs de Andy Warhol „Heat” (1972), de Paul Morrissey, „Wall Street” (1987) și continuarea din 2010 „Wall Street: Money Never Sleeps”, ambele de Oliver Stone, precum și „Crossing Delancey” (1988).

A jucat și în producții de televiziune, precum „Miami Vice”, „One Life to Live” și „Sex and the City”.

