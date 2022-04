Sute de morți la Bucea, oraș recucerit de ucraineni. Oamenii au fost înhumați în gropi comune. Rușii au distrus totul

Aproape 300 de persoane, majoritatea civili, au fost înhumate în gropi comune la Bucea, oraş situat la nord-vest de Kiev, distrus de armata rusă. Ucraineni care au reușit să recucerească orașul au fost șocați de ce au lăsat în urmă rușii.

Tragedie fără margini

Cadavrele civililor uciși au fost abandonate în stradă. Drumurile au fost ciuruite de bombe, iar zeci de clădiri au fost distruse. Orașul este practic ruinat.

„La Bucea, am înhumat deja 280 de persoane în gropi comune, deoarece este imposibil să se facă acest lucru în cele trei cimitire ale municipalităţii, sub tirurile militarilor ruşi. Pe unele străzi, am văzut 15 sau 20 de cadavre pe sol, dar nu pot spune câte mai sunt în curţi, în spatele gardurilor. Câtă vreme geniştii nu au trecut să le verifice, sfatul este ca acestea să nu fie ridicate, pentru că ar putea fi minate Acestea sunt consecinţele ocupaţiei ruse“, a declarat primarul aşezării, Anatoli Fedoruk, pentru AFP.

Forţele ucrainene au putut pătrunde în oraș în urmă cu două zile, după ce timp de o lună așezarea a fost bombardată în permanență de armata rusă. Militarii ucraineni prezenţi în oraş au distribuit ajutoare populaţiei pentru prima dată de când acest oraş a reintrat sub controlul guvernului de la Kiev.

Scene de coșmar

Un jurnalist AFP a fost la fața locului și cu greu a putut descrie în cuvinte ce a văzut. Cadavrele a cel puţin 20 de bărbaţi îmbrăcaţi în haine civile zăceau sâmbătă pe o stradă din Bucea. Unul dintre bărbaţi avea mâinile legate, iar cadavrele erau împrăştiate pe câteva sute de metri. Un paşaport ucrainean deschis se afla pe pământ lângă persoana care avea mâinile legate la spate cu o bucată de pânză albă.

Toţi bărbaţii morţi purtau geci de iarnă, veste sau hanorace, blugi sau pantaloni de trening şi încălţăminte sport sau bocanci. Unii dintre ei erau întinşi pe spate, în timp ce alţii zăceau cu faţa în jos.

După aspectul pielii, cadavrele se aflau acolo de mai multe zile, notează AFP, care menţionează că nu s-a putut stabili imediat cauza morţii, dar că o persoană avea o rană extinsă în zona capului.

În ultimele zile, forţele ruse s-au retras din mai multe localităţi situate în apropierea capitalei ucrainene, după eşecul tentativelor lor de încercuire.