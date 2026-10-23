Susținătorii lui Călin Georgescu adunați vineri, 23 octombrie 2026, în fața Curții de Apel București au blocat circulația rutieră pe Splaiul Independenței, potrivit Jandarmeriei Capitalei. Manifestanții s-au strâns în apropierea instanței în ziua în care judecătorii analizează dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest preventiv sau va fi plasat în arest la domiciliu.

Situația a determinat Jandarmeria să le ceară participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să permită desfășurarea circulației în condiții de siguranță. Blocarea arterei poate afecta deplasarea celorlalți participanți la trafic și accesul echipajelor de intervenție, inclusiv al ambulanțelor și autospecialelor de pompieri.

Prezența susținătorilor în fața Curții de Apel București are loc în contextul judecării contestației formulate de procurorii DIICOT. Instanța trebuie să analizeze o decizie anterioară a Tribunalului București prin care a fost dispusă înlocuirea măsurii arestării preventive cu o măsură mai puțin restrictivă.

Călin Georgescu a fost adus vineri la Curtea de Apel București, unde judecătorii urmează să decidă asupra măsurii preventive. Miza procedurii este stabilirea condițiilor în care acesta va fi cercetat în continuare: în arest preventiv sau în arest la domiciliu.

October 23, 2026 Right now, thousands of supporters are gathered outside the Bucharest Court of Appeal, awaiting the judges’ decision on whether Călin Georgescu will be placed under house arrest or remain in pre-trial detention. Justice for Călin Georgescu! @CG_Romania @RWMaloneMD @POTUS @VP @MarioNawfal @SecRubio @elonmusk @StateDept @TheJusticeDept @FBIDirectorKash @FBI @RealAlexJones @USAmbRO @GenFlynn @GlobalDiss @RobertKennedyJr 🙏🇷🇴❤️🇺🇸 — Ionut Ionete (@IonutIonete) October 23, 2026

Decizia instanței este urmărită de susținătorii fostului candidat, care s-au adunat în apropierea sediului judecătoriei. Informațiile disponibile nu precizează numărul participanților și nici durata estimată a restricțiilor de circulație.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că echipele sale de dialog se află în fața instanței pentru a comunica permanent cu participanții, a oferi informații și a explica prevederile legale aplicabile.

Instituția le-a solicitat manifestanților să dea dovadă de calm, să coopereze cu forțele de ordine și să contribuie la desfășurarea adunării publice în condiții de siguranță.

Potrivit Jandarmeriei, blocarea circulației poate crea situații periculoase atât pentru persoanele prezente la manifestație, cât și pentru ceilalți cetățeni. De asemenea, traficul îngreunat poate întârzia intervenția serviciilor de urgență și poate afecta circulația mijloacelor de transport în comun.

Reprezentanții instituției au subliniat importanța menținerii ordinii publice, astfel încât participanții să își poată exprima punctele de vedere fără a pune în pericol siguranța altor persoane.

Curtea de Apel București trebuie să soluționeze contestația procurorilor DIICOT privind schimbarea măsurii preventive. Hotărârea instanței va stabili dacă fostul candidat rămâne în arest preventiv sau dacă va fi plasat în arest la domiciliu, în condițiile prevăzute de lege.

Până la pronunțarea unei decizii, situația juridică a lui Călin Georgescu rămâne dependentă de soluția judecătorilor. În paralel, Jandarmeria continuă dialogul cu persoanele adunate în fața instanței și solicită respectarea regulilor de siguranță publică.