O gospodină care arăta banal și s-a rățoit la celebrul jurat Simon Cowell, cu mâinile în șold. Susan Boyle avea 48 de ani și mai încercase fără succes să fie selectată la celebrul concurs de talente al britanicilor. Când a început să cânte s-a făcut liniște, relatează retetesivedete.ro .

Susan Boyle, gospodina cu mâinile în șold la ”Britain’s Got Talent”

Susan Boyle a fost surpriza sezonului 2009 al concursului de talente ”Britain’s Got Talent” . În 1995, Boyle a venit la audiții, fără succes, pentru spectacolul de talente britanice My Kind of People.

Patru ani mai târziu, interpretarea ei „Cry Me a River”, care fusese prezentată pe un CD local de caritate, a primit recenzii pozitive. În consecință, și-a epuizat toate economiile pentru a înregistra o casetă demo profesională. A trimis-o prin poștă companiilor de discuri, rețelelor de radio și TV și diferitelor competiții de talente. Tot fără succes.

Susan Boyle s-a dus în cele din urmă la școala de canto.Talentul ei a fost recunoscut rapid de profesorii ei, care au încurajat-o să persiste. După absolvirea liceului, Boyle a lucrat pentru scurt timp ca stagiar de bucătărie, dar a continuat să-și cultive vocea. A cântat în corul bisericii sale, la barurile locale de karaoke și la Edinburgh Festival Fringe.

Susan Boyle a strălucit la Britain’s Got Talent

La sfârșitul anului 2008, s-a înscris la audiții pentru Britain’s Got Talent pentru a onora amintirea mamei sale, care fusese un fan al emisiunii.

În aprilie 2009, Susan Boyle a apărut pe scena celebrului concurs de talente. A interpretat piesa „Am visat un vis” din musicalul Les Misérables (Mizerabilii). I-a redus pe toți la tăcere pentru nimeni nu se aștepta ca o gospodină vulgară să aibă așa o voce frumoasă și puternică.

Videoclipurile debutului lui Susan Boyle în emisiune și în semifinală au fost vizionate pe internet de peste 250 de milioane de oameni din întreaga lume. Susan Boyle s-a clasat pe locul al doilea în competiția finală. În primul an de la acest succes neașteptat, presa a numit-o ”fenomen internațional”. În 2010, banala gospodină a câșitigat 5 milioane de lire sterline. A fosi invitată să cânte în emisiuni, în spectacole, ba chiar a cântat la Los Angeles cu celebra soprană Elaine Paige, idolul său.

