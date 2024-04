Monden Survivor. Doi concurenți au uitat de „război”. Imaginea care a stârnit imaginația internauților







Concurenții de la Survivor întâmpină multe provocări, iar relațiile dintre ei se modifică de la zi la alta. Spre exemplu, Zanni și Ana Porgras au decis să îngroape „securea războiului ” și să-și ia prin suprindere urmăritorii, cu o imbrățișare. Cei doi concurenți au mai participat la emisiunea „Survivor” și în 2021, însă, până la ediția din 2024 nu și-au mai vorbit.

Survivor. Zanni și Anna Porgras, au uitat de ceartă. O imagine cât „o mie de cuvinte”

Deși a fost evaziv cu privire la tipul relației pe care a avut-o cu Ana Porgras, fosta gimnastă, Zani susține că nu și-au mai vorbit deloc de la ediția trecută a Survivor. Mai mult decât atât, Ana ar fi geloasă din cauza gesturilor de tanderețe pe care le face Zani față de Duli,

„Asta este o discuție delicată, cu Ana Porgras, pe care nu am vrut să o deschid în sezonul ăsta. Dar o să vă zic vouă, ca să înțelegeți. Sunt niște chestii nerezolvate, dar nerezolvate de ea. Eu nu am vrut să arăt în sezonul ăsta faptul că noi nu am mai vorbit timp de 3 ani de zile, deloc. am luat-o în brațe pe Duli. O simpatizez pe Duli, ce să facem acuma?! Sunt singur și nu vreau să o rănesc pe Ana, dar ea m-a rănit pe mine acum 3 ani. Și nu vreau să-i scot ochii, să-i spun acum: «Sora mea, n-ai cum să-mi reproșezi ceva. Tu m-ai rănit pe mine acum 3 ani de zile”, le-a spus Zanni colegilor din competiție, potrivit cancan.ro.

Zani și Alexandra. Povestea a început cu un trandafir

Zanni și Alexandra(n.r.) Duli sunt din ce în ce mai apropiați, în următoarea perioadă. „Povestea” lor a început cu un trandafir, apoi, apropierea este din ce ce mai evidentă, spun participanții de la Survivor. Cei doi au fost surprinși atingându-se ți ținându-se de mână

„Măi amorezilor, vă împing pe amândoi în apă!”, a exclamat Ana Pal, noua concurentă din tribul Faimoșilor de la Survivor All Stars.