Monden

Surpriză pentru fanii Game of Thrones. Urmează o nouă serie

Surpriză pentru fanii Game of Thrones. Urmează o nouă serieGame of Thrones/ Sursa foto HBO.
Fanii Game of Thrones se bucură să vadă că universul creat de George R.R. Martin continuă să se extindă prin noi proiecte, însă așteptarea pentru The Winds of Winter rămâne una intensă.

Mai multe rapoarte au indicat că autorul nu a reușit să finalizeze ultimele două volume care ar fi încheiat seria sa apreciată A Song of Ice and Fire. Martin a vorbit de-a lungul timpului despre aceste întârzieri și, recent, a revenit asupra subiectului, asigurând fanii că nimic din această situație nu este intenționat.

Ce spune autorul Game of Thrones

LaNew York Comic Con, romancierul a participat la un panel în care a discutat despre noile proiecte inspirate din cărțile sale și despre implicarea sa directă în dezvoltarea acestora. Totuși, discuția nu putea să nu atingă și The Winds of Winter. Deși nu a oferit detalii concrete despre progresul cărții, Martin a recunoscut dificultățile întâmpinate cu termenele.

George R.R. Martin

George R.R. Martin/ Sursa foto Captură video

„Știu că există toată această controversă legată de Winds of Winter și cât de mult întârzie, dar am avut întotdeauna probleme cu termenele și nu mă simt bine să încalc contracte sau să întârzii un termen sau ceva de genul acesta,” a declarat el.

N-a uitat de Winds of Winter

Autorul a explicat și cum reacționează fanii de fiecare dată când anunță un proiect nou, subliniind că toate aceste inițiative se bazează pe poveștile pe care le-a creat în primele etape ale carierei sale. În ciuda întârzierilor, Martin a confirmat că rămâne dedicat lucrului la Winds of Winter.

A Knight of the Seven Kingdoms.

A Knight of the Seven Kingdoms. Sursa foto Amazon

„Da, iubesc Winds of Winter. Încă sunt interesat de el, încă lucrez la el, dar, sincer, iubesc și aceste alte lucruri,” a mai spus el.

Surpriză pentru fanii Game of Thrones

În paralel, fanii pot fi încântați de viitoarea serie A Knight of the Seven Kingdoms, un prequel bazat pe The Tales of Dunk and Egg. Aceasta urmărește aventurile lui Ser Duncan the Tall și ale tânărului Aegon V Targaryen, care formează o alianță neașteptată în timp ce călătoresc prin vastele teritorii ale Westerosului.

Seria se desfășoară cu aproape un secol înainte de evenimentele principale din Game of Thrones și promite să ofere o perspectivă detaliată asupra evenimentelor care au modelat Cele Șapte Regate. Pentru pasionații universului creat de Martin, aceste proiecte aduc un suflu nou și numeroase motive de entuziasm.

