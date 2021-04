Ludovic Orban a spus că trebuie să fie o argumentație și că aceasta trebuie să aibă un fundament. Președintele PNL spune că nu a văzut în spate fundamentarea deciziei de a închide magazinele la ora 18.

„Trebuia să existe o argumentaţie, care să fie făcută pe baza unei fundamentări. De exemplu, când am luat decizia de a închide evenimentele, nunţi, botezuri, mese festive, a fost pe baza analizelor pe care le-am avut din anchetele epidemiologice care stabileau că prima cauză pentru îmbolnăviri, pentru răspândirea virusului erau la aceste evenimente şi atunci am luat decizia să suspendăm o perioadă derularea acestor evenimente. Şi asta, în privinţa oricărei măsuri de protecţie sanitară care presupune o anumită restricţie, trebuie să existe o fundamentare. Ştiu cine a propus măsura. Nu am văzut în spate fundamentarea şi, acum, evident că până la urrmă Guvernul decide, dar cred trebuie să reflecteze asupra, cel puţin, a acestei măsuri”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat vineri la Petreşti, judeţul Dâmboviţa despre subiect.

Magazinele se închid la ora 18:00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în localitățile unde rata de incidentă a infecției cu coronavirus este mai mare de 4 și în toate zilele săptămânii dacă rata de incidență este mai mare de 7.

Premierul consideră că această măsură dă rezultate

Premierul Florin Cîțu a declarat luni, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, cu privire la închiderea magazinelor la ora 18.00 că lucrurile vor rămâne „așa cum sunt”, argumentând că măsura „dă rezultate”.

Cițu a subliniat faptul că măsura de a închide magazinele de la ora 18.00 acolo unde incidența cazurilor este ridicată a dus la o scădere a ratei de pozitivare cu Covid-19, tocmai pentru că mobilitatea, factorul principal prin care se răspândește virusul, a fost limitată.