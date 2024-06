Politica Surpriză la Slatina. Într-un fief PSD, candidatul PNL, Mario De Mezzo a câştigat primăria







Fostul prefect al județului Olt și candidat al PNL la Primăria municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, potrivit numărătorii paralele a partidelor.

PSD-ul a pierdut Primăria Slatinei

Emil Moț, primarul PSD al Slatinei din 2016 a pierdut alegerile în fața candidatului PNL, Mario De Mezzo, conform numărătorii paralele efectuate de liberali. Mario De Mezzo a sărbătorit victoria pe străzile oraşului, alături de câteva sute de susținători.

Slatina a fost până acum un important fief al PSD, iar județul Olt este unul dintre județele recunoscute ca județele „roșii” (care au votat numai cu stânga).

Pentru funcţia de primar al municipiului Slatina au concurat șase candidați : Emil Moţ (PSD), Gabriel Dima Buliteanu (Alianţa pentru Unirea Românilor); Cătălin Davidescu (PUSL); Elena Ioţu ( Dreapta Unită USR - Forţa Dreptei); Cristian Văduva (Partidul S.O.S. România).

De Mezzo spune că fosta administrație era coruptă

„Victoria este a Slatinei şi a slătinenilor. Este doar victoria lor. Este clar că nemulţumirea lor faţă de o administraţie incompetentă, frustrarea lor faţă de dispreţul cu care au fost trataţi, toate lipsurile pe care eu nu am făcut decât să le pun în lumină au vorbit astăzi prin ştampila de vot. Slătinenii au venit şi au votat cu sete împotriva unei administraţii despre care eu am spus că este coruptă, este incompetentă şi că nu are ce să mai caute în această primărie, iar Slatina şi slătinenii au fost de acord cu mine, unii dintre ei susţinându-mă pe Facebook, alţii dintre ei pe TikTok, alţii dintre ei venind cu mine în partid, alţii dintre ei claxonând pe stradă sau luîndu-mă în braţe sau făcând poze cu mine, dar toţi mergând şi punând ştampila de vot. Le mulţumesc din suflet, este victoria noastră”, a spus Mario De Mezzo, potrivit Agerpres.