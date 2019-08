Actualmente, Meghan Markle este stabil rezidentă în Regatul Unit cu o „viză de familie” care are o validitate maximă de doi ani şi jumătate. Pentru a o obţine, principele Harry a trebuit să demonstreze că are venituri de cel puţin 18.600 de sterline pe an şi a fost necesar să plătească 1.583 sterline pentru a obţine ok-ul. Peste câteva luni, perechea va trebui să meargă pentru a efectua prelungirea vizei, la ministerul de Interne şi a susţine un colocviu necesar reînnoirii permisului de sejur. Abia când vor trece 5 ani Meghan Markle va putea să depună cererea pentru rezidenţă permanentă şi, în acel moment, poate iniţia procedurile pentru obţinerea cetăţeniei engleze. Va trebui să demonstreze că n-a petrecut mai mult de 270 de zile în afara Regatului Unit în ultimii 3 ani şi va trebui să facă un test relativ la stilul de viaţă din regat. Până atunci are statut de migrant.

Spre deosebire de Meghan Markle, fiul său, Archie Harrison, este deja cetăţean britanic fiindcă a fost născut în regatul Majestăţii Sale Elisabeta a II-a. Părinţii săi vor putea ipotetic să facă cereri de obţinere a dublei cetăţenii pentru copil, fiindcă potrivit actualelor legi din SUA, are toate cerinţele îndeplinite. În acelaşi timp, aceasta este oricum o posibilitate îndepărtată având în vedere statutul părinţilor. În acest moment nu este clar dacă Meghan doreşte să obţină cetăţenie dublă sau vrea să renunţe definitiv la cea americană, notează Il Giornale.