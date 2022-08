Superluna din 11 august. Ultima șansă din 2022. La ce oră va apărea pe cer

11 august 2022 este ultima zi din an în care se mai poate observa super luna, practic momentul când orbita Lunii se află în cel mai apropiat punct de Pământ în timpul unei luni pline. Doritorii o pot admira la 21:36 p.m. ET ( 4:36 AM ora României, 12 august).

Aceasta este ultima șansă din an de a prinde o superlună. Potrivit NASA, o superlună are loc atunci când orbita Lunii se află în cel mai apropiat punct de Pământ în timpul unei luni pline. Specialiștii au declarat că sunt doar trei sau patru superluni pe an.

Apropierea și plinătatea lunii în momentul unei superluni o face mai strălucitoare, iar pasionații pot face poze impresionante. Luna specială este numită și luna sturionului. Porecla a venit după peștii sturioni care erau adesea prinși în această perioadă a anului în Marile Lacuri și în Lacul Champlain. Ei au apărut acum milioane de ani, sunt de dimensiuni uriașe și pot avea până la trei metri lungime.

Potrivit NASA, nu va mai fi o altă superlună până la 1 august anul viitor. Cei care o ratează o pot admira pe următoarea, pe 10 septembrie 2022.

Cea mai mare Superlună din 2022

Cea mai mare lună plină din 2022 a avut loc pe 13 iulie. Ea s-a aflat la 357.267 km față de Pământ și s-a văzut cu ochiul liber, potrivit observatorului astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Termenul de „Superlună” a fost dat de astrologul Richard Nolle în 1979 și se referă la momentul în care Luna este 90% din perigiu (cea mai mare apropiere față de Pământ). Aceasta a căpătat o culoare roșiatică, iar doritorii au admirat-o în toată splendoarea la ora 21:38.

Potrivit Almanahului, triburile algonchine, actualmente zona de nord est din America au numit luna plină din iulie – „Buck Moon”, deoarece la începutul lunii, căprioarelor le cresc noi coarne. Altă denumire pe care o foloseau aborigenii este „Thunder Moon” (Luna Tunetului) deoarece în luna iulie apăreau furtunile. Europenii au denumit luna plină – „Luna Fânului”. Hindușii și budiștii i-au spus „Guru Purnima” (Luna Plină Guru), potrivit FoxNews.