Sport

Superliga. FCSB câștigă cu 1-0 în fața Oțelului Galați și obține a doua victorie a sezonului

Comentează știrea
Superliga. FCSB câștigă cu 1-0 în fața Oțelului Galați și obține a doua victorie a sezonuluiSursa foto: Facebook/FCSB
Din cuprinsul articolului

FCSB a reușit a doua sa victorie în acest sezon, învingând pe teren propriu Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa a 11-a din Superligă. Gălățenii au avut prima șansă în minutul 7, prin Andrezinho, însă mingea a trecut peste poartă. Replica roș-albaștrilor a venit prin lovitura de cap a lui Mamadou Thiam, în minutul 20.

FCSB a marcat din penalty

Graovac a părăsit terenul accidentat în minutul 35, iar Târnovanu a respins șutul lui Pedro Nuno din minutul 45+1. La pauză, FCSB a efectuat trei schimbări, iar unul dintre jucătorii nou-intrați, Juri Cisotti, a fost faultat în careu de portarul Dur-Bozoancă. Arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty, transformat de Florin Tănase în minutul 48, aducând avantajul gazdelor.

Bîrligea a ratat o șansă uriașă de a majora scorul în minutul 61, iar Stoian a șutat la colțul lung, dar Dur-Bozoancă a blocat. În minutul 85, arbitrul a acordat un al doilea penalty pentru FCSB, dar decizia a fost anulată după verificarea VAR. În final, Miculescu a trimis mingea în bară în minutul 90+3, iar meciul s-a încheiat 1-0.

Elevii lui

Elias Charalambous

Elias Charalambous. Sursa foto: facebook / FCSB

urcă pe locul 10

 

Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update

Elevii lui Charalambous obțin a doua lor victorie din campionat și urcă pe locul 11, cu 10 puncte. Oțelul Galați rămâne pe locul 10, cu 13 puncte.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac (Chiricheş 35), Radunovic – Baba Alhassan (Edjouma 46), F. Tănase – M. Toma (Al. Stoian 46), Olaru, Mamadou Thiam (Cisotti 46) – Bîrligea (Miculescu 75). Antrenor: Elias Charalambous

Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Murria Soriano, Conrado Holz – Joao Lameira, Joao Paulo – D. Sandu (M. Frunză 66), Pedro Nuno (A. Ciobanu 90), Andrezinho (Paulinho 66) – Patrick. Antrenor: Laszlo Balint

Cartonașe și arbitraj Cartonașe galbene: Baba Alhassan 29, Ngezana 63 / Patrick 79 Arbitri: Ionuţ Coza – Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu Arbitru VAR: Cătălin Popa – Claudiu Marcu

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:03 - Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
07:00 - Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text
06:54 - Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie
06:53 - Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
06:45 - De ce și-a înăsprit Trump tonul față de Putin. Dezvăluirile lui JD Vance
06:34 - Prognoza meteo, 29 septembrie. Ne așteaptă un început de săptămână răcoros. Temperaturi scăzute, ploi și ninsori în u...

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale