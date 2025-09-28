Superliga. FCSB câștigă cu 1-0 în fața Oțelului Galați și obține a doua victorie a sezonului

FCSB a reușit a doua sa victorie în acest sezon, învingând pe teren propriu Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa a 11-a din Superligă. Gălățenii au avut prima șansă în minutul 7, prin Andrezinho, însă mingea a trecut peste poartă. Replica roș-albaștrilor a venit prin lovitura de cap a lui Mamadou Thiam, în minutul 20.

Graovac a părăsit terenul accidentat în minutul 35, iar Târnovanu a respins șutul lui Pedro Nuno din minutul 45+1. La pauză, FCSB a efectuat trei schimbări, iar unul dintre jucătorii nou-intrați, Juri Cisotti, a fost faultat în careu de portarul Dur-Bozoancă. Arbitrul Ionuț Coza a dictat penalty, transformat de Florin Tănase în minutul 48, aducând avantajul gazdelor.

Bîrligea a ratat o șansă uriașă de a majora scorul în minutul 61, iar Stoian a șutat la colțul lung, dar Dur-Bozoancă a blocat. În minutul 85, arbitrul a acordat un al doilea penalty pentru FCSB, dar decizia a fost anulată după verificarea VAR. În final, Miculescu a trimis mingea în bară în minutul 90+3, iar meciul s-a încheiat 1-0.

Elevii lui Charalambous obțin a doua lor victorie din campionat și urcă pe locul 11, cu 10 puncte. Oțelul Galați rămâne pe locul 10, cu 13 puncte.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac (Chiricheş 35), Radunovic – Baba Alhassan (Edjouma 46), F. Tănase – M. Toma (Al. Stoian 46), Olaru, Mamadou Thiam (Cisotti 46) – Bîrligea (Miculescu 75). Antrenor: Elias Charalambous

Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Murria Soriano, Conrado Holz – Joao Lameira, Joao Paulo – D. Sandu (M. Frunză 66), Pedro Nuno (A. Ciobanu 90), Andrezinho (Paulinho 66) – Patrick. Antrenor: Laszlo Balint

Cartonașe și arbitraj Cartonașe galbene: Baba Alhassan 29, Ngezana 63 / Patrick 79 Arbitri: Ionuţ Coza – Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu Arbitru VAR: Cătălin Popa – Claudiu Marcu