Investitia pentru o bicicleta poate fi amortizata foarte rapid, in functie de pretul acesteia, chiar si in mai putin de o luna, in functie de kilometri parcursi in fiecare zi.

In plus, daca veti circula zi de zi, cel putin pana la job si inapoi acasa cu bicicleta, cu siguranta din punctul de vedere al sanatatii va veti simti mult mai bine.

Exista biciclete speciale pentru oras, insa cele mai des intalnite pe strazi sunt biciclete mountain bike, deoarece cu acestea puteti impusca doi iepuri dintr-o lovitura.

Un MTB poate fi ideal atat pe drumurile grele de munte pentru off-road, insa poate fi utilizata fara nici un fel de problema chiar si pe asfalt, in special privind calitatea drumurilor de la noi.

Daca sunteti in cautarea unei biciclete care sa va poata satisface cu succes nevoile in ceea ce priveste atat circulatul in oras dar care sa faca fata cel putin decent si in regim de off-road, la un pret accesibil, atunci bicicleta Cannondale Trail 7 29′ pe 3 marimi si 2 culori poate reprezenta solutia perfecta.

Aceasta bicicleta poate fi achizitionata accesand site-ul RacingBikeShop.ro sau printr-o vizita in cel mai mare showroom de biciclete Arad, unde veti avea ocazia de a testa acest model, cat si multe altele. La acestia veti gasi o gama foarte variata de biciclete de toate tipurile si pentru toate varstele, dar si la preturi extrem de avantajoase.

Aveti acum oportunitatea de a achizitiona biciclete Mountain Bike Cannondale la cel mai bun pret din Romania, avand transport gratuit la toate bicicletele MTB, cu livrare in 24 de ore, reglate si montate in proportie de 95%.

Pretul unei astfel de biciclete este de numai 2199, fiind redus pentru varianta XL, de la 3050 de lei. Deci, mai mult decat avantajos, in special pentru capabilitatile de care dispune prin nivelul de echipare care nu este deloc de trecut cu vederea.

Avem in cazul bicicletei Cannondale Trail 7 29′ un nivel de echipare impresionant avand in vedere pretul, ceea ce face ca acest model sa reprezinte un adevarat best-buy la ora actuala.

Cannondale Trail 7 29′, fie ca este vorba despre varianta de culoare pe negru sau varianta pe verde, la prima vedere se remarca printr-o statura impunatoare, in special datorita rotilor mari cu anvelope destul de groase.

Cateva dintre echipamentele cu care aceasta bicicleta este echipata ar fi: furca SR Suntour XCM, 100mm, Coil, 51mm offset care actioneaza perfect pe denivelari sau gropi, pinioane Sunrace 11-36, 9 speed, schimbator pinioane Shimano Altus, schimbator foi MicroShift Direct Mount, manete schimbator Shimano Easy Fire EF505, 2×9, frane pe disc atat pe fata cat si pe spate, Shimano MT200 hydro disc, 160/160mm RT26 rotors, cu manete frana Shimano MT hydro disc si lista poate continua.

Pentru mai multe detalii despre aceasta bicicleta cat si despre restul produselor si serviciilor de care puteti beneficia, va invit sa accesati site-ul RacingBikeShop.ro sau daca veti posibilitatea, sa le faceti o vizita in cel mai mare showroomd din Arad pentru a va putea convinge testand exact modelul dorit. (P)

Te-ar putea interesa și: