Companiile care deţin sateliţi spun că păstrează datele unei persoane separat de caracteristicile de identificare, dar Peter Martinez de la Secure World Foundation este unul dintre cei care sunt încă preocupați de supravegherea constantă a oamenilor. „Riscurile nu provin doar din imaginile din satelit în sine, ci și din contopirea datelor de observare a Pământului cu alte surse de date”.

Problema este volumul sateliților aflaţi deasupra capului nostru

Compania Planet Labs a confirmat că are în prezent 140 de sateliți imagistici pe orbită şi spun să nu ne facem griji: „Chiar și cu cea mai mare rezoluție imagistică a Planetei (rezoluție de 1 m), este încă imposibil să distingem oameni , plăcuțe de înmatriculare de mașini sau alte informații de identificare. Imaginile noastre sunt ideale pentru monitorizarea zilnică a schimbărilor la scară largă. Acestea includ vizionarea zilnică a clădirilor și drumurilor, pădurilor, agriculturii și altele”, a declarat un purtător de cuvânt al Planet Labs.

„Inocenții” sunt spionați în fiecare zi de cei 5 Ochi, 9 Ochi şi 14 Ochi. Sunt jucători importanți în supravegherea globală

Cei cinci ochi sunt: Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Alianța Five Eyes, cunoscută și sub numele de FVEY, a fost fondată pe 14 august 1941 și datează din cel de-al Doilea Război Mondial. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, schimbul de informații între Regatul Unit și Statele Unite a fost important, iar parteneriatul a continuat ulterior.

Alianța 9 Ochi (Nine Eyes) este formată din țările Five Eyes, plus Danemarca, Franța, Olanda și Norvegia. Deși există dovezi că nouă ochi există, se știe puține despre ce pot și ce nu pot face.

Alianta 14 Ochi este formata din tarile Nine Eyes, plus Germania, Belgia, Italia, Spania si Suedia. Este o extensie a alianțelor Five Eyes şi Nine Eyes, dar numele său actual este SIGINT Seniors Europe.

Scopul, a declarat Charlie Loyd Mapbox pentru MIT Technology Review, este de a face o „hartă vie” a Pământului, titrează Între timp, imaginile din satelit se apropie de un nivel pe care investitorii și întreprinderile vor dori să îl exploateze., a declarat Charlie Loyd Mapbox pentru MIT Technology Review,a Pământului, titrează cnet.

Te-ar putea interesa și: