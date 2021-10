Suntem prea săraci să ne permite vacanțe la noi în țară. Prețurile au crescut semnificativ

Majorări de prețuri pe toată linia în România. Nu face excepție nici domeniul turistic, acolo unde românii care vor să petreacă o vacanță la munte vor fi nevoiți să plătească mai mult.

Prețurile vor crește semnificativ în această toamnă

Creșterea va fi semnificativă. Anul trecut, o noapte de cazare, într-un apartament costa 550 de lei, iar acum tariful va ajunge la 650 de lei. „Vorbim de un sezon de iarnă în care oricum prețurile sunt putin mai mari, și vorbim de această dată și de adaptarea lor la vremurile pe care le trăim. Însă trebuie să ne gândim că în afară de prețul utilităților care a explodat suntem într-un context pandemic care nu ne permite foarte multe variante”, a spus Roxana Cojocea, președinte Asociația de Turism Poiana Brașov, conform Digi 24.

„Noi anul trecut nu am scumpit deloc, am vândut la același preț ca în 2019. Dacă ne gândim că în acest an vom avea o creștere de 15% la prețul din 2019, e o creștere naturală, 7% pentru fiecare an”, a afirmat și Gabriel Roșca, manager de hotel.

Patronii din HORECA speră ca autorităţile vor adopta măsuri fiscale pentru a-i ajuta să se descurce şi să-şi păstreze angajaţii, mai ales că şi salariul minim pe economie va crește cu peste 10% .

Inflația a fost de nestăpânit în ultima perioadă, în România

Creșterea prețului la carburanți și la energie a tras majorări la toate produsele și serviciile, ca efect de domino. Rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,3% în luna septembrie 2021, de la 5,3% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, mărfurile alimentare cu 4,26%, iar serviciile cu 3,75%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Preţurile de consum în luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021 au crescut cu 0,8%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 5,6%, în timp ce rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 a ajuns la 6,3%.