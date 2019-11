Nu suntem, spune el, nativi pe această planetă. De fapt, spune el, că în urmă cu 60.000 – 200.000 de ani am fost transportaţi dintr-un alt sistem stelar – cel mai probabil Alpha Centauri, titrează Daily Star.

El sugerează, de exemplu, că suntem atât de predispuși să suferim dureri de spate, deoarece corpul nostru a evoluat pe o planetă în care gravitația este mai mică. Și evidențiază o serie de alte moduri în care nu suntem bine adaptați la mediul nostru actual, inclusiv intoleranța la multe alimente comune și chiar incapacitatea de a face față luminii solare puternice.

El a spus: „Unul dintre motive este că Pământul ar putea fi o planetă a închisorii, deoarece pare să fim o specie naturală violentă și suntem aici până când vom învăța să ne comportăm”.

De unde i-a venit ideea că oamenii ar putea fi imigranți pe această planetă

„Mă plimbam pe stradă”, scrie în cartea sa „ Human’s Are not from Earth” și am fost lovit în față de strălucirea puternică a Soarelui. „Un văl alb total. Nu am văzut nimic”, şi că atunci când a găsit umbră și a putut vedea din nou, a fost lovit de prezența păsărilor peste tot: „Nu și-au protejat ochii cu aripile. Nu au suferit ca mine, nu s-au prăbușit orbite pe clădiri sau pe jos. Nu au căutat adăpost”.

Dr. Silver subliniază că păsările au o a treia pleoapă care împiedică să treacă multă lumină inutilă. Dar oamenii, spune el, nu au nimic. Mai afirmă că incapacitatea noastră de a trăi pe Pământ este responsabilă de milioanele de probleme de sănătate din întreaga lume: „Dacă ai putea găsi o singură persoană care este 100% sănătoasă și care nu are o boală sau tulburare ascunsă sau nedeclarată, aș fi extrem de surprins”.

Teoria oarecum deplasată a Dr. Silver este susținută de antropologul Robert Sepehr

Cartea lui Sepehr despre Amnesic Species: Our Forbidden History, abordează o serie de alte trăsături unice ale umanității, cum ar fi factorul RH-negativ. Se spune că „există 612 specii și subspecii de primate recunoscute de Uniunea Internațională pentru Conversvarea Naturii, iar o parte dintre aceste specii posedă sânge RH-negativ”, spune el. „Aproximativ 85% din toate ființele umane au sânge RH-pozitiv și că toți membrii familiilor regale au sânge RH-negativ”.

Sepher crede că suntem doar ultimii dintr-o serie de civilizații care au ocupat Pământul

În orice caz, spune el, aceste civilizații au fost lovite de o calamitate globală. Un alt cercetător care crede în teoria aceasta este scriitoarea Lara Starr. Ea spune că oamenii din Țara Bascilor, care se învecinează cu Franța și Spania, sunt mai susceptibili să aibă sânge Rh-negativ decât oamenii de oriunde altundeva de pe Pământ. Ea mai susţine că limba bască originală nu are nicio legătură cu alte limbi și că ar putea fi limba originală vorbită de călătorii spațiali înainte de a începe să se hibrideze cu neanderthalii și alți hominizi primitivi.

