Sunt, oare, românii săraci, mai patrioți? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 decembrie s-au născut Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Dionne Warwick, Emerson Fittipaldi, Connie Francis, Iolanda Balaş, Iosefini, Viorel Mărginean.

Tradiţional, Sf. Spiridon, Spiridon, făcătorul de minuni. Sânmicoară.

”Sfântul prin tradiţie făcător de minuni, Spiridon, este protectorul ciubotarilor, al cizmarilor (şi prin extensie al tuturor lucrătorilor în piele). Este respectat şi de femei, pentru a nu face o ”minune” în sens negativ, ”schimbând lucrurile lor din bune în rele”! Uneori este considerat unul dintre Filipi, Lupul Şchiop”. Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 527.

Sf. Spiridon se ţine, că el face multe minuni şi bune şi rele. (Speranţia).

Ei bine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Sf. Spiridon provine din Cipru, s-a născut în a doua jumătate a secolului III, unii spun pe la 270 iar numele lui însemna în greaca de pe atunci „coş sau coşuleţ împletit”.

Ciudat acest lucru, dar numai pentru cine nu cunoaşte. Există un vechi proverb elen din părţile Ciprului care într-o traducere aproximativă ar suna cam aşa: „eşti înţelept şi iscusit de potriveşti lucrurile cum se împleteşte un coş de răchită!” Prostimea spune că Sfântul purta pe cap o scufie ce semăna cu un coș împletit. Ce vreți, ce pretenții să aveți?



Este un Sfânt Părinte, participant la Primul consiliu ecumenic şi cel mai important, de la Niceea din anul 325. S-a ilustrat acolo, la Niceea, prin contribuţii deosebite la stabilirea canonului. A trăit mult, unii spun până la aproape 80 de ani.

Dar legenda spune că Domnul Dumnezeu l-a sortit pe Sf. Spiridon cu darul de a face minuni şi după săvârşirea din această viaţă.

Este singurul sfânt din creştinătate, care, la rugăciunile creştinilor, îşi părăseşte racla şi se oboseşte alergând cât îl ţin puterile să ajute oamenii. De aceea îmbrăcăminte sfântului se ponoseşte iar condurii de mătase se tocesc şi uneori sunt plini de noroi şi de iarbă lipită pe ei.

Racla de argint a Sf. Spiridon se află astăzi la Catedrala din Corfu, iar astăzi, de fapt, în fiecare 12 decembrie, părinţii slujitori de acolo schimbă îmbrăcăminte ponosită şi condurii tociţi, uneori chiar rupţi, ai Sf. Spiridon. Îmbrăcămintea veche este dăruită, cu dragoste creştină, unor parohii sau mânăstiri din Grecia sau din străinătate, din lumea ortodoxă.

În această perioadă a anului druizii, preoţii religiei naturale europene, făceau ”minuni”. Cel mai adesea, scamatorii şi iluzionism. Dar mai ales unul dintre ei, Alesul, adică Merlin, chiar făcea minuni.

Merlin, pentru cine nu ştie, este un titlu, nu un nume. Noaptea era lungă şi druizii îşi arătau puterea magică pe care o vor folosi ca să aducă Soarele înapoi, de solstițiul de iarnă. Mici reprezentaţii de cabarat sau de circ, spre mulţumirea şi veselia sătenilor. Noaptea era lungă şi lupii aproape. Este bine să fii prieten cu şeful lor, nu?! Din nou, iarăşi, mereu, Lupul Şchiop.

Am pomenit de Sf. Spiridon şi de Lupul Şchiop, pentru că, iată, lângă noi sunt semnele unui Sfânt. Este vorba de părintele Gheorghe Calciu. Cunoaşteţi amănuntele, nu le mai repet…

Dar fac mărturie, ca unul care l-am cunoscut. Peste neînţelegeri şi invidii şi alte păcate omeneşti, trebuie toată lumea să recunoscă persoana luminoasă, creştinul, preotul şi duhovnicul, tatăl spiritual al celor rătăciţi în ţară străină, luptătorul contra dictaturii, exemplul de integritate şi constanţă morală.

Din această substanţă sunt făcuţi sfinţii şi nu contează dacă sunt recunoscuţi acum, sau mai târziu, sau niciodată. Credinţa înseamnă eternitate! „Credendo, vides!”

O să mai revenim, să nu mă credeţi bigot, nu sunt, doar cred în Dumnezeu, în poporul ăsta şi în soarta lui. Aud chiar acum la radio niște prostii că nu pot să le reproduc, într-o romgleză din care nu înțelegi nimic.

Doamne Dumnezeule, slobozeşte-mă, că am auzit-o şi pe asta! Ce porc din turma diavolului a mai inventat şi ofensa asta de necrezut, de neacceptat, la adresa folclorului, a poporului român? Băi, români, mai aveţi furci şi topoare? Scuze, pardon, aveţi tablete, i-poduri şi smartrahat… vai de capul vostru!

Trebuie să ştiţi că dacii nu erau foarte războinici, erau foarte curajoşi şi nu le păsau de moarte, cum nu-mi pasă nici mie, ei bine, sabia aia mare încovoiată, „falx” şi mai mica „sica” erau doar nişte o amărîte de… coase! Dar, devastatoare, mortale, făceau răni îngrozitoare pentru că dacii, cei care le mânuiau erau jigniţi şi se răzbunau!

Oare câtă vreme o să ne mai spună străinii cum să ne fierbem fasolea şi să ne amestecăm mămăliga? Că eu, personal, m-am cam săturat!

De aceea m-am pustnicit, aici în Prahova submontană, lângă Castrul Roman ”Fulmen” şi pe lângă dave cu nume pierdut. Şi tot ciulesc urechea să aud un bucium. Buciumul răzbunării care să adune toţi Lupii! Doamne, Ajută!

Dar o să aştept mult şi bine, lupii mei sunt pe cer. Voi…

O să mă duc şi o să mă rog la Sf. Spiridon, toată viaţa mea este legată de el, am fost botezat, am avut logodna şi apoi nunta în Biserica Sf. Spiridon. Sfinte, vreau o minune, nu pentru mine, ci pentru poporul ăsta de români, luminează-le capul şi alungă-le prostia, fă-i pe hoţi buni samariteni şi pe politicieni iubitori de ţară, nu de arginţi!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, am citit un studiu deosebit de interesant al filosofului și scriitorului Roger-Pol Droit. De la un timp, nu știu de ce, mă uit mai mult în presa franceză, cu vasul amiral, pentru mine, ”Le Figaro”. Acolo am învățat să scriu, acolo am stat nopțile să aștept veștile din Vietnam.

Ei bine, Roger-Pol atrage atenția asupra celor săraci. Pornind de la motivul evanghelic că a lor va fi împărăția cerurilor. Probabil că așa este la catolici, la noi este cu ”cei săraci cu duhul”. Fericirile. Ei, glumeam!

Filosoful francez observă corect că mileniul trei a adus o creștere alarmantă a numărului celor săraci. În Franța, în lume și mai ales la noi, în România. Ceea ce este surprinzător, este constatarea, bazată pe studii sociologice și statistici multianuale, că este mai eficient să dai săracilor bani, decât locuri de muncă. Adică vechiul proverb cu peștele și undița nu mai funcționează la acest început paradoxal de mileniu trei.

Lucrurile se schimbă, spune filosoful. Dacă ieri cei săraci erau slabi și rahitici, astăzi sunt obezi umflați de carbohidrați, grăsimi, hormoni și dulciuri, toate de foarte proastă calitate.

”De fiecare dată, corpul suferă. Din cauza lipsei de îngrijire, de atenție, de mijloace. Dar cel mai mult suferă spiritul, pentru că nimic nu este mai toxic ca lipsa posibilităților, resemnarea deprimantă, sentimentul că ești uitat, întotdeauna umil și fără nicio speranță.”

Studiul lui Roger-Pol Droit m-a împresionat. Mai ales prin lipsa de soluții. El vorbește de eșecul civilizației actuale, de o lume inumană care merge, în marș triumfal, către extincție. Nu știu de ce m-am gândit imediat, așa fac eu conexiunile, la un raport intern al UE despre creșterea consumului de alcool în Balcani, cu adresă la România, unde consumul de alcool pe cap de locuitor s-a dublat față de perioada înainte de 1989. Sărăcia este o scuză pentru alcoolism? Românii au băut mult și necugetat, întotdeaună.

Dar, zilele acestea, în jurul Zilei Naționale, am facut o observație interesantă. Micile steaguri tricolore de pe automobile. Sunt arborate aproape numai de mașini ieftine, vechi, ale unor oameni săraci, sau modești. Nicio mașină de bogătani nu are tricolorul, tancurile 4×4 scârboase care ocupă două locuri de parcare, pentru că imbecilii bogați întotdeauna parchează strâmb, așa cum le este sufletul. Sunt, oare, săracii mai patrioți? Probabil, pentru că singura proprietate pe care o au este țara!

Cu alcoolul avem circumstanța atenuantă că așa este obiceiul pământului, poate. Marele Deceneu a dat foc la vii, ca să-și țină dacii, cât de cât, treji. Problema României nu este niciuna, decât bețivenia majorității locuitorilor. De aici, de la alcool, provin toate relele și pagubele. Care sunt resorturile care împing românul să-și bea mințile, să devină alcoolic? Bună întrebare, dar dacă ne uităm la statistică, motivele sunt de două ori mai multe, acum.

Situația asta îmi amintește de un banc, cu Nikita Sergheevici Hrușciov și John Fitzgerald Kennedy. Se spune că cei doi se înțeleseseră asupra împărțirii lumii. Hrușciov a vrut să sărbătorească și a cerut vodcă. Kennedy a cerut un pahar cu sifon. Hrușciov a râs de el și i-a spus că vremea prohibiției a trecut. Kennedy, catolic practicant, i-a spus că toți americanii sunt cumpătați și că nu o să găsească pe străzile Washingtonului niciun bețiv. Hrușciov, deja după o vodcă mare, a sărit cu gura: dacă văd un bețiv pe stradă, pot să-l împușc? Sigur că da, a spus Kennedy. A doua zi, toate ziarele urlau: un gangster mic, gras și chel, a împușcat, pe străzile din Washington, toată ambasada sovietică!

Acum, că tot îl pomenim pe Edward G. Robinson, se spune că marele actor american era de origine română, evreu din România – o să mă uit la ”Key Largo”, o capodoperă a genului, asta până mâine, ora 02:00, când intru pe Skype cu familia și prietenii din State și Canada. Am renunțat să mă mai uit la filmele contemporane, scenarii de reduși mintali, prost jucate, prost regizate, violente și pline numai de VFX. Am redescoperit filmele dintre cele două războaie, excelent jucate, de actori buni, regizate perfect de mari nume, cu subiecte bune, scenarii cu cap și mai ales luminozitatea pe care o dă pelicula de celuloid. Filme făcute ca să te simți bine, să ai o emoție artistică. Deci, o să văd un film vechi și bun, cu speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 12 decembrie 2019

BERBEC Domeniul sentimental e bine aspectat, aşa că poţi organiza o seară plăcută. Astăzi, mai toată ziua ţi se dă dreptate. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul şi că eşti ascultat şi apreciat! Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă, aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia.

TAUR Dacă depinde de tine, amână orice hotărâre importantă, mai ales dacă e în legătură cu planurile tale de vacanţă de Crăciun. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Seară culturală! Astăzi este ziua în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor. Se apropie sărbătorile de iarnă, mai e puţin şi vine Crăciunul şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, ceea ce îţi este specific.

GEMENI Conjunctura te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii, specialitatea ta zodiacală! Atenţie la presă şi la net, poţi avea unele date de excepţie. Nu le ignora, sau pierde! Dimineaţa trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuşi, ai o informaţie pe care o aşteptai de mai mult timp şi care te avantajează. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la un spectacol. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O zi, o perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu alţi Gemeni sau cu Berbecii.

RAC Trebuie să împarţi ziua în două: la serviciu, la şcoală, unde activezi, să vorbeşti mai mult şi să lămureşti lucrurile, acasă să asculţi mai mult şi să fii de acord cu ceea ce ţi se propune! Perioada iti este favorabilă, in general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

LEU Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă asupra problemei. Mai caută puţin şi poţi găsi persoana! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Te pricepi… când vrei! Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”.

FECIOARA Astăzi nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, mâine este o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre nativi pot realiza ceea ce îşi propun, cel puţin statistic vorbind. O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, pozitiv. Binele la bine trage! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente.

BALANŢA Configuraţia astrologică îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! O zi de miercuri în care nu te simţi chiar extraordinar, dar cu puţin bun simţ si refuzând problemele, o s-o scoţi la capăt! Cum să refuzi problemele? Simplu, învaţă sa spui, nu! Nu, nu ştiu, nu pot, nu mă duce capul! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii, cu toate că talentul Balanţelor este să se dea mare ca să placă şi să obţină armonia de care are atâta nevoie… Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este OK, dar ce te faci dacă eşti un om care contează, de la care se aşteaptă cinste şi responsabilitate, un muncitor, un salariat?

SCORPION Lasă „înţepăturile” şi laudă-i pe cei din jur, dacă merită, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. Domeniul sentimental este astăzi bine aspectat de conjunctură. Ori problema cu care te confrunţi astăzi este foarte complexă, ori, din cauza oboselii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Cam de multă vreme duci un fel de viaţă dublă şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii prieteni.

SĂGETĂTOR Astăzi persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special alţi Săgetători şi Gemenii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Configuratia astrologică arata că poţi coopera bine cu semnele de aer şi foc, un Leu te poate ajuta decisiv într-un domeniu sensibil al activităţii tale. Evită, dacă poţi, Racii şi Peştii. Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii, fii mai atent!

CAPRICORN Dimineaţa este mai aglomerată, dar seara pare relaxantă şi distractivă. Ai nevoie de ajutor, dar nu vrei să te încarci cu obligaţii. Şi aşa este bine, ştie dreapta ce face stânga! Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau din simplul motiv că aşa vrei tu. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la muncă, sau unde activezi. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Sigur, în primul rând este siguranţa proprie!

VĂRSĂTOR Energia ta nativă o poţi folosi astăzi pentru organizarea vieţii de familie, de cuplu, acest domeniu fiind favorizat de conjunctură. Stabileşte programul de Crăciun şi obţine consensul. Astăzi ai ceva mai mult noroc decât în mod obişnuit. Iar configuraţia astrologică indică că ai noroc în toate domeniile, fie financiar, fie sentimental. Ai grijă, norocul este înşelător! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încearcă să nu mai porţi de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară.

PEŞTI Ai făcut unele economii sau aştepţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi suma în două, o parte pentru casă, alta pentru Crăciun. Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi ziua de azi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, structura modului în care înţelegi dragostea. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile nu sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare.

