Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a exprimat susţinerea UE faţă de Grecia şi Cipru, spunând că „toate opţiunile sunt pe masă”.

Concret, preşedintele Consiliului European a subliniat: „Am avut ocazia să discutăm situaţia din estul Mediteranei. Acest subiect şi relaţiile noastre cu Turcia au fost ridicate de diferite state-membre. Am exprimat deplina noastră solidaritate faţă de Grecia şi Cipru şi am reiterat concluziile noastre anterioare cu privire la activităţile ilegale legate de foraje. Am convenit să revenim în septembrie. Toate opţiunile sunt pe masă”.

Şi cancelarul german Angela Merkel şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia din estul Mediteranei. „Dorim detensionarea situaţiei”, a spus Merkel, exprimându-şi, la rândul ei, solidaritatea faţă de drepturile Greciei şi Ciprului în regiune.

Potrivit lui Merkel, Germania acţionează în direcţia demarării unui dialog pe tema divergenţelor legate de delimitarea graniţelor maritime între Grecia şi Turcia, subliniind că trebuie reînceput dialogul care a fost sistat în 2016.

La sfârşit, Merkel a făcut trimitere la summitul UE din luna septembrie, precizând că la acest summit vor fi discutate în detaliu relaţiile cu Turcia.

Pe de altă parte, iniţiativa Germaniei de a demara un dialog care să detensioneze situaţia din Mediterana s-a aflat în centrul contactelor pe care ministrul grec de externe, Nikos Dendias, le-a avut, marți, în Cipru, cu preşedintele Republicii, Nikos Anastasiades, şi cu ministrul cipriot de externe, Nikos Christodoulides.